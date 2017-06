Ny Warholm-seier: – En fordel at jeg er ung, så ingen slakter meg

STOCKHOLM/OSLO (VG) Karsten Warholm (21) nekter å ta av etter sin andre Diamond League-seier på fire dager.

– Han utklasser alle her i vinden. Det er en kanonsterk tid. Han gjør et toppløp, Karsten, sier NRK-kommentator Jan Post.

21-åringen skjøt fart ut av startblokkene i bane syv og lå fremst da feltet kom på oppløpet. Warholm holdt distansen ut og knuste konkurrentene med tiden 48,82 på 400 meter hekk i den svenske hovedstaden.

– Det er nesten som å være på Liseberg. Jeg vant et kosedyr som kjæresten min skal få som gentlemans-gave, sa en smørblid Warholm til VG.

Han var i strålende humør etter seieren i solskinnet. Men Warholm ba folk hjemme i Norge om å ta prestasjonen med en liten klype salt.

– Vi må ikke bli for høye på oss selv. Det er viktig å plante bena på jorda. Det er viktig å huske at det er tidlig i sesongen og det er mye arbeid som må gjøres for å ta de samme gutta senere i år, sa Warholm.

– Hvordan merker du det trykket som er på deg nå?

– Det er veldig kjekt å få den anerkjennelsen. Det er klart at jeg lever av media, og media lever kanskje litt av meg også. Vi må gi og ta litt, men jeg må få gjort forberedelsene mine, og det har blitt respektert veldig bra. Kanskje det er en fordel at jeg er ung, så ingen slakter meg helt ennå. Jeg må vel bygges opp litt først, svarer Warholm.

Riktignok var tiden 57 hundredeler tregere enn tiden han løp på Bislett Games tidligere denne uken, men vindforholdene var tyngre i Sverige.

– Akkurat like solid som på Bislett Games. 48,82 i de vindforholdene her er minst like bra som på Bislett, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Anonym og vanlig type

Selv om Warholm har vunnet begge utgavene av 400 meter hekk i Diamond League i år, nekter 21-åringen fra Ulsteinvik å ta av.

– Jeg anser meg selv som en anonym og vanlig type. Det er viktig å huske at jeg må ta mange steg før jeg er på toppnivå.

Men det var langt fra en «anonym og vanlig type» som sto på startstreken i Stockholm. 21-åringen viftet med armene for å få med publikum og så ut til å nyte favorittstempelet før finalen.

– Det er viktig å finne en god balanse. Jeg liker egentlig mer å «bjuda lite på» etter løpet enn før, men det er viktig at publikum syns det er ok å være på stadion også, sa han til VG.

RASKEST: Karsten Warholm utklasset nok en gang feltet på 400 meter hekk og vant med tiden 48,82. Foto: Foto: Anders Wiklund , TT

Det var også et sterkt felt som stilte til start i Sverige. Tre mann i feltet hadde personlig rekord på under 48 sekunder: LJ Van Zyl (Sør-Afrika) med 47,66, Bershawn Jackson (USA) med 47,30 og Yasmani Copello (Tyrkia) med (47,92).

Men det var Rasmus Magi fra Estland som stakk av med andreplassen på tiden 49,16, mens Yasmini Copello ble nummer tre, to hundredeler tregere.

– Jeg er veldig glad i å drømme

– Hvor sliten var du etter løpet nå i forhold til det på Bislett?

– Ganske likt, egentlig. Det var enda litt mer adrenalin og trykk i skallen på Bislett. Nå tar jeg meg veldig ut også da. Jeg synes kanskje de andre tar seg litt mindre ut – kanskje dette betyr mer for meg enn for konkurrentene.

– Tre mann i dette feltet med har en pers på under 48 sekunder …

– Ja, ikke sant. Det er jo helt sjukt. Jeg ser fortsatt opp til de gutta her, og det er fortsatt kult å se at de er på menneskelig nivå de også. Men det er mye som skjer fremover, og jeg må prøve å holde fokus på det.

– Hadde du drømt om dette for to år siden?

– Ja, jeg er veldig glad i å drømme. Det er klart man drømmer om det, men det er noe helt annet å gjøre det. Dette har ikke skjedd fordi jeg har drømt om det, det er fordi jeg har gjort jobben. Det er veldig viktig.

Syvendeplass for Ingebrigtsen

Filip Ingebrigtsen løp bare 15 hundredels sekund langsommere enn sin personlige rekord på 800 meter, men ble kun nummer sju i et nasjonalt løp i Stockholm søndag.

Han noterte tiden 1.47,94, som er årsbeste for hans del. Nederlandske Thijmen Kupers vant med 1.45,02 foran Mark English med 1.45,42.

På Bislett sist torsdag løp Filip Ingebrigtsen 1500 meter, men den regjerende europamesteren på distansen ble da bare nummer fire.