Jakob Ingebrigtsen (16) falt - ute av VM

LONDON (VG) Jakob Ingebrigtsen (16) falt over siste hinder og ble slått ut av VM.

Jakob Ingebrigtsen måtte senke sin personlige rekord (8.26,81) for å gå til finalen på 3000 meter hinder fra heat tre i kvalifiseringen på Londons OL-stadion.

Unggutten la seg litt bak i feltet fra start - rundt nummer åtte til 10 - og «ute i banen» i kvalifiseringens siste heat som gikk litt sakte med tanke på Ingebrigtsens mulighet for å gå til finalen. Etter hvert avanserte han til posisjon seks, og han var «med».

Men han ble nærmest stående i siste vanngravpassering og falt over siste hinder - og var ute av VM med 8.34,88.

– Litt spent

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (51) hadde advart om at møtet med seniorene i friidretts-VM kunne bli «brutalt» for sønnen Jakob (16), som på sin side - før VM-debuten - uttalte at han måtte komme til finalen på 3000 meter hinder «hvis jeg skal være fornøyd».

Forutsetningene var greie: De tre beste fra tre heat, pluss de seks beste tidene skulle få løpe tirsdagens finale. Jakob Ingebrigtsen ble satt opp i siste heat, uten å ha en spesiell taktikk i hodet foran start - ifølge et intervju med NRK før start søndag.

– Jeg tar det som det kommer, sa Jakob Ingebrigtsen - hele VM nest yngste deltaker.

Og desidert yngst på 3000 meter hinder.

– Jeg kjenner jeg er litt spent. Men gleder meg veldig til å løpe. Jeg har ingen særlige forventninger, men vil gjerne komme til finalen, sa Jakob Ingebrigtsen til VM-rettighetshaver NRK.

Kanalens ekspertkommentator, OL-gullvinner (1996) Vebjørn Rodal, understreket under det første heatet at man skulle være forsiktig med å stille for høye forventninger til Jakob Ingebrigtsen, og at han - med personlig rekord 8.26 minutter - skulle «få lov til å være læregutt».

Bare tre hinderløp

– Jeg vet at Jakob har det inne, uttalte storebror og europamester (2012) Henrik Ingebrigtsen til NRK før start.

– Jeg forventer at han springer smart og bruker hodet underveis. Nå skal han løpe mot voksne og etablerte hinderløpere, som har gjort dette femti til hundre ganger før. Det blir utrolig spennende, sa Henrik Ingebrigtsen med tanke på Jakobs erfaring: Tre konkurranser på 3000 meter hinder.

Soufiane Elbakkali fra Marokko vant første heat på 8.22,60, foran Mahiedine Mekhissi fra Frankrike på 8.22,83 og Getnet Wale på 8.23,00. I andre heat gikk det litt fortere. Elegante Evan Jager fra USA. Gullfavoritten «slappet av» inn til 8.20,37, foran Tafese Seboka (8.20,48) og Frankrikes Yoann Kowal (8.20,60).

Ezikel Kemboi var rett bak på 4. plass med 8.20,61 - var med et så å si klar for finalen med sin gode tid sammenlignet med heat én og det som var å vente i heat tre.

Det ble vunnet av Conseslus Kipruto fra Kenya på 8.23,80, Jakob Ingebrigtsen fikk 8.34,88 og endte på 8. plass.