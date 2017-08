Hekke-Amalie ute av VM på 400 m

LONDON/OSLO (VG) Amalie Iuel (23) gikk til start på 400 meter for å få «kjent litt» på banen foran favorittøvelsen 400 meter hekk - men ble slått ut med sesongens dårligste løp.

– Nei, tiden var ikke noe å skryte av, og det var ikke løpet heller. Jeg ble litt ivrig. Men jeg gleder meg til i morgen; ny sjanse, nye muligheter. Det var greit å få denne erfaringen før hovedøvelsen, sier Amalie Iuel til NRK med tanke på hennes innledende heat på 400 meter hekk mandag.

Rodal: Tøft

Hun understreker at hun «fikk erfare» at banedekket i London er veldig raskt, og at hun feilberegnet akkurat det i testen på 400 meter flatt.

– Jeg må prøve å spare på kreftene litt mer i morgen. Jeg kjente at «oj», nå stivner jeg - med hundre meter igjen, vedgår Amalie Iuel.

– Det var kanskje ikke Amalie i super form, konstaterte NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Litt tøft å få denne i fleisen, tilføyde OL-gullvinneren på 800 meter i 1996.

Amalie Iuel var i realiteten sjanseløs med tanke på avansement. Hun ble nummer seks i sitt heat, med 52,55 sekunder. Heatet ble vunnet av Salwa Eid Naser på 50,57 foran Phyllis Francis fra USA på 50,94 og Novlene Williams-Mills fra Jamaica på 51 blank.

– Langt unna pers og en litt dårlig opplevelse, men med en sjanse til å revansjere seg på 400 meter hekk, kommenterte NRKs Jann Post.

Pers: 51,81

Allsidige Allyson Felix vant det første heatet med 52,44 sekunder.

– Det var komfortabelt. Det var bare å gå ut og «holde» det opp. Fra 60 meter før mål var det om å gjøre å kontrollere inn, sa USAs gullkvinne til NRK etter sitt løp.

I heat to kom øvelsens andre store navn, etter Allyson Felix. Bahamas Shaunae Miller-Uibo lekte seg i likhet med Felix inn til seier med tiden 50,97 sekunder, tre tideler av et sekund foran Jamaicas Stephenie Ann McPherson (51,27).

Heat tre ble vunnet på 51,09, med tredje beste tid: 51,37 sekunder.

De tre beste tidene i hver av seks heat, pluss de beste seks tidene etter de raskeste ville gå videre til semifinalene på 400 meter flatt. Amalie Iuel - med personlig rekord og årsbeste 51,81 - startet fra bane seks i heat fire.

– Jeg får håpe på det beste. Jeg får kjent litt på banen, og så blir det gøy, rett og slett, sa hun foran start til NRK.

– Det er bare å gi full gass, tilføyde hun.

Men det holdt ikke. Det ble for mye gass for tidlig, og dermed for lite igjen til avslutningen.