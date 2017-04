NRK-Post hyller rekord-Moen: – Nå slipper han maset om at alle var bedre før

Med magesmerter tok Sondre Nordstad Moen (27) seg sammen på slutten av maratonløpet, og senket den 30 år gamle norske rekorden med ti sekunder.

Etter to timer, ti minutter og syv sekunder var Moen i mål etter 42195 meter i Hannover. Det er nøyaktig ti sekunder fortere enn Geir Kvernmos løp i London Marathon for 30 år siden.

NRKs langrenns- og friidrettkommentator Jann Post satt hjemme og fulgte løpet på tysk tv.

– Sondre har vært i Kenya i månedsvis. Han har ofret alt for dette løpet, da er det moro å se at han lykkes, sier Post til VG.

NRK-KOMMENTATOR: Jann Post. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

27-åringen ble nummer 19 i OL i Rio i fjor. Han har vært noen sekunder bak norgesrekorden på halvmaraton flere ganger. Men det var altså på den fulle distansen rekorden skulle komme. Han senket sin egen rekord med nesten tre minutter.



– Nå slipper han maset om at alle var bedre før. Det tror jeg han er glad for, for det har han hørt en del ganger, sier Post.

Les også: Moen nådeløs mot idrettstoppene etter skuffende OL i Rio: – Bytt ut hele røkla for alle er kamerater.

Uforståelig fort



Sluttiden 2,07.10 holdt til pallen i Hannover. Det ble tredjeplass, 15 sekunder bak vinner Allan Kiprono fra Kenya. Sluttiden indikerer et tempo på mellom 19,5 og 20 km/t - i over fire mil.

– Det er så fort at det for folk flest er umulig å forstå, sier Post.

Selv har Post løpt maraton på 2,33.32. Det skjedde i Berlin i 2014, neste helg løper han Boston Marathon, målet er 2,40.

– Jeg er bare en mosjonist, sier Post.

Husker du denne? Løp fra Northug som 15-åring.

– Hvorfor får ikke utøvere som Moen mer oppmerksomhet, prestasjonen er jo stor?



– Avstanden opp til verdenseliten er så stor. Det er helt utopisk med verdensrekorder. Sondre må være bevisst på hva han stiller opp i, han må stille i EM, da kan han få mer oppmerksomhet. Det er ikke så lett å få oppmerksomhet når vi har idretter som langrenn og skiskyting hvor vi tar internasjonale medaljer, svarer Post.

Bet tennene sammen



Sportssjef i friidrettsforbundet Håvard Tjørhom snakket med Moen etter at han kom i mål. De siste kilometrene ble ekstra tøffe på grunn av magesmerter.

– Men han bet tennene sammen og ga gass, sier Tjørhom til VG.

Så du denne? Hekke-Vukicevic skuffet etter landslagsvraking.

Tiden til 27-åringen er under VM-kravet med god margin.

– Sondre er veldig dedikert og hardtarbeidende. Det er veldig kjekt at han fikk betalt for jobben nå. Dette var veldig bra, sier Tjørhom.

Verdensrekorden på maraton har Dennis Kimetto fra Kenya med tiden 2,02.57 - satt i Berlin samme dag som Jann Post satte sin personlige rekord.

– Jeg tror Sondre kan løpe på 2,07-2.08. Han har gjort et ordentlig løft det siste året. Det har ikke vært noe hvilehjem han har vært på, sier Post.