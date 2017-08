Warholm med nytt gull - trippel for Ingebrigtsen

Verdensmester Karsten Warholm (21) doblet distanser i friidretts-NM og avsluttet perfekt med gull og mesterskapsrekord på 400 meter hekk i dag.

Dagen etter at 21-åringen var i en egen klasse og vant 400 meter flatt på 46,44, skulle han ut på spesialdistansen 400 meter hekk. Det er på den distansen sunnmøringen er verdensmester fra London, og torsdag ble han nummer to i Diamond League-finalen på Letzigrund stadion i Zürich.

Tenkte på kongepokalen



Warholm hadde som ventet ingen problemer med å legge konkurrentene bak seg i finalen i Sandnes søndag, og vant med tiden 48,73. Det er ny mesterskapsrekord på distansen. Den gamle var på 50,34.

– Jeg og Alnes (Leif Olav, trener) hadde en prat på rommet i går. Vi kom fram til at dette var en sesong som fortjente å bli kronet med kongepokal. Nå har jeg hvert fall prøvd å legge inn en veldig god søknad, så får vi se, sa Warholm etter løpet.

– Du løp med kongepokalen i tankene?

– Jeg gjorde det, sa Warholm til NTB.

Joachim Sandberg fra Sandnes tok sølvet, mens Toralv Opsal sikret bronsemedaljen.

Warholm har vunnet kongepokalen i NM de to siste årene og la inn en veldig sterk søknad til å gjenta bedriften med gulldobbelen. Pokalen deles ut etter stevneslutt.

Råkjør for Ingebrigtsen



Han får knallhard konkurranse om nettopp den av Jakob Ingebrigtsen. 16-åringen løp i dag inn til sitt tredje gull og sin fjerde medalje på tre heseblesende dager under friidretts-NM i Sandnes.

Lillebror Ingebrigtsen var forhåndsfavoritt foran finalen på 1500 meter og innfridde så det suste. Den talentfulle 16-åringen ble klokket inn til tiden 3.53,30.

Søndagens gull satte punktum for det som har vært et NM-råkjør nesten uten sidestykke i norsk friidretts historie. Lørdag tok Jakob Ingebrigtsen gull på 3000 meter hinder med tiden 8.44,12 - bare en drøy halvtime etter at han hadde løpt inn til bronsemedalje på 800 meter.

Fredag innledet han meterskapet med gull på 5000 meter med supertiden 13.35,84.

Sist en norsk friidrettsutøver tok gull på nettopp 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter i et og samme VM, var under hovedmesterskapet i Bodø i 1980. Da gikk Gulars Anfin Rosendahl til topps på alle de tre distansene.