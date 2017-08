Dette er «trollmannen» bak Warholms gulljakt

Onsdag løper Karsten Warholm (21) for gull på 400 meter hekk. Trener Leif Olav Alnes (60) fullroses i forkant.

– Leif er en trollmann. En helt ekstremt kompetent trener. Jeg var ute og jogget i morges, og tenkte på Leif. Han er så beskjeden, så jeg følte faktisk på et kall for å fremme denne mannen, sier John Ertzgaard, tidligere U23 EM-mester under Alnes' ledelse.

I vinter fylte Alnes 60 år. I et lite lag med blant annet Warholm holdt Ertzgaard en tale som han gjengir deler av til VG:

– Karsten, du er den heldigste sprinteren jeg vet om i verden. Du har fått 30 års erfaring og alle feilene er gjort. Nå sitter Leif igjen med en unik kompetanse, og du har fått skummet fløten.

Les også: Benekter psykologisk spill med Warholm

Med to seirer i Diamond League og gull i U23-EM har Warholm allerede markert seg denne sesongen. Onsdag kveld klokken 22.33 er han en av favorittene i VM-finalen i London.

– Gud bevare, Karsten er en unik løper og jeg skal ikke ta fra ham noe. Men grunnen til at han er så langt fremme på kort tid er at Leif har dratt det som fungerer helt inn til beinmargen hans, mener Ertzgaard.

Les også: Warholm møtte legenden: – Sykt at han vant 122 ganger på rad

– Gull av gråstein



Alnes' utøvere har tatt syv mesterskapsmedaljer. Han har trent Geir Moen, Ezinne Okparaebo, Christian Settemsli Mogstad, Phillip Bjørna Berntsen og Elisabeth Slettum for å trekke frem noen.

I tillegg trente han den tidligere landslagsspissen i fotball, John Carew, før han ble utenlandsproff. Ifølge Aftenposten senket Carew persen på 60 meter med 60 hundredeler på en høst.

DEN GANG DA: Før avreise til Sydney-OL i 2000: Geir Moen (t.h.), John Ertzgaard og trener Leif Olav Alnes. Foto: Per-kristian Eriksen , NTB scanpix

– Leif ser ting mye før oss andre. Han kan få gråstein til å bli gull på grunn av kompetanse. Noen i miljøet sier Leif får servert alle de beste, men det er urimelig kritikk. Nesten alle medaljer i norsk friidrett er under hans regi, sier Ertzgaard.

Så du? Utdeling av Gatlin-gull ble flyttet

– Det er så moro å se Leif Olav tilbake i manesjen, sier Geir Moen, sprinteren som klarte å komme opp i verdenstoppen under Alnes' ledelse på 1990-tallet.

– Jeg tror Leif Olav har mye å tilføre, ikke bare med trening, men også i sånne situasjoner som en VM-finale. Det virker som han og Karsten er skikkelig parhester, sier Moen.

– Leif Olav er like blid og positiv som han alltid har vært. Han er bare litt gråere i håret.

Les også: Warholm elsker trykket

60-åringen blir beskrevet som en «god pedagog».

– Alnes er god til å få frem det beste i folk når det gjelder. Jeg har kjempesans for Alnes. Han er god på detaljer. Han gjør ikke ting vanskelig, sier Johan Kaggestad.

Han har selv vært trener for flere norske verdensmestere i friidrett: Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og Trond Nymark.

– Ikke minst er Leif flink til å få folk til å tro på det de driver med, tro på at de kan ta store steg, sier Kaggestad.

– Treningsmessig?

– Så er han kreativ. Han finner stadig på nye varianter, som gjør det inspirerende for utøverne. Alnes er en gave til Warholm – og omvendt, smiler Johan Kaggestad.

Les også: Iuel ett hundredel unna semifinaleplass

Jobber til klokken tre-fire på natten



Ertzgaard forteller at Alnes tenker på friidretten til langt på natt.

– Det høres utrolig kjedelig ut, men Leif tenker bare på den daglige treningen. Han sover lite og sitter til klokken tre-fire på natten med neste program. Program A er om du føler deg bra, B om du er litt sliten fra dagen før og C om kjæresten har slått opp. Det er ikke noe hokuspokus, sier Ertzgaard.

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl jobbet med Leif Olav Alnes på 1990-tallet, og har også stor sans for den bebrillede løpetreneren:

– Warholm er i de beste hender når han har Leif Olav som trener. Han er fantastisk til å få frem utøvere. Det er en stor prestasjon å få frem én topputøver, men Alnes har klart å utvikle flere, sier Stensbøl.

Les også: Fryktløse Warholm er Norges største VM-håp – klar gullkandidat

– Han bringer inn humør og tar vekk det verste alvoret. Unge utøvere trenger en trener med Leif Olavs rutine, legger han til.

Stensbøl vil også hylle det som skjedde før Warholm kom under Leif Olav Alnes’ vinger.

– Han er blitt veldig fornuftig trent av dyktige trenere i Dimna. Jeg er imponert over dem som har hatt hånd om Karsten før Leif Olav Alnes overtok.