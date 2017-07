Kaggestad mener et strengt testregime kan styrke Henrik Ingebrigtsen

Friidrettsstjernen Henrik Ingebrigtsen (26) kobles til dopingmistanke, men økt testing kan på sikt bidra til å styrke ryktet hans som en ren utøver, mener Mads Kaggestad.

Ingebrigtsen skal ha blitt testet mer enn mange av sine konkurrenter, viser en liste russiske hackere nå har lekket. Natt til onsdag offentliggjorde den russiske hackergruppen Fancy Bears en liste med 46 friidrettsutøvere, som angivelig skal ha vært mistenkt av Det internasjonale friidrettsforbundet for å bruke doping.

Ett av navnene på listen var Henrik Ingebrigtsen.

Den norske løperen har aldri testet positivt på forbudte stoffer, men listen indikerer at IAAFs interne varsellamper har begynt å lyse rødt på grunn av 26-åringens blodverdier.

Derfor skal forbundets dopingjegere ha testet ham, og de 45 andre utøverne, ekstra mye fra første halvdel av 2016 og fremover. Hele 37 ganger for Ingebrigtsens del - bare «slått» av verdensstjernen Mo Farrah (74 testinger). Og nettopp denne oppfølgingen får Mads Kaggestad til å konkludere:

SKEPTISK: Tidligere toppsyklist Mads Kaggestad (til høyre) er skeptisk til at IAAF-listen er lekket, og frykter at det kan føre til at uskyldige utøvere mistenkeliggjøres. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Når han er blitt testet så mye og ikke blitt tatt, så styrker det troverdigheten til Henrik Ingebrigtsen, mener den tidligere proffsyklisten Kaggestad, som nå er ekspert på antidopingarbeid for TV 2.

Ingebrigtsen og hans team ble ikke overrasket over at han skal ha stått på en IAAF-liste over utøvere som må følges nøyere, forteller far Gjert Ingebrigtsen.

– Det har vært mye testing. Noen ganger har han løpt mot nesten utelukkende afrikanere, og likevel vært den eneste som ble testet etterpå. Det syntes vi var påfallende, sier han til VG.

Verktøy, ikke konklusjon

Den lekkede listen er tilsynelatende sendt mellom antidoping-topper i IAAF, og skal vise utøvere som har blitt «flagget» som mistenkelige på grunn av svingninger i blodverdier sett opp mot blodpasset deres.

Hvis den er ekte, mener Kaggestad den viser at friidretten tar dopingarbeidet på alvor.

– Det som er blitt lekket nå, er et bilde av at systematisk arbeid for å drive mest mulig målrettet testing, sier han til VG.

Det viser likevel også at bruk av blodprofiler i seg selv ikke gir noen sikre svar, men egner seg best som en verktøy for å gi mer målrettet testing, understreker Kaggestad.

Han understreker at mistanke på ingen måte er det samme som skyld, for utøvere som blir «flagget» av dopingjegerne.

Kritisk til liste-lekkingen

TV 2s ekspert på antidopingarbeid er klar på at listen som nå er kommet ut, aldri burde blitt lekket.

VG sitter på dokumentene der Henrik Ingebrigtsen på ett tidspunkt fikk merkelappene «Sannsynligvis dopet» og to ganger «Blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves».

Beskjedene indikerer kun at ytterligere testing må til, og konkluderer ikke om skyld, poengterer Kaggestad.

Han tolker dokumentet som at Ingebrigtsen har vært under observasjon og skal følges opp med ytterligere testing, for å kunne avgjøre om en dopingsak skal føres eller ikke. Ved videre testing øker sjanser for å avsløre eventuell bruk av ulovlige midler.

– Derfor er det en fare for at utøvere som er på listen og er uskyldige, blir hengt ut. Spesielt med uttrykk som «sannsynligvis dopet». Og det er tragisk for de som uskyldige, sier han.

