Johan Kaggestad er full av lovord om Norges nye mellomdistanse-komet. Han tror det ryker noen norske rekorder til – bare Jakob Ingebrigtsen (16) får noen år til på baken.

– Utviklingskurven hans har vært bratt fra han var 14 år. Følger han den vil vi få første nordmann under 3.30 på 1500 meter og den første under 13 minutter på 5000 meter, spår den tidligere friidrettstreneren.

Kaggestad, som har fulgt med på utviklingen til Ingebrigtsen i noen år, har latt seg imponere av 16-åringen og teamet rundt ham. Under Bislett Games torsdag løp Jakob Ingebrigtsen inn til verdensrekord for 16-åringer på «drømmemila» med tiden 3,56.29. Han hadde også den gamle rekorden.

Men pappa er klar: Jakob Ingebrigtsen kan glemme 2017-VM

– Gutten virker usedvanlig moden i forhold til alder. Han har en far og trener som demonstrerer klokskap i alt han gjør og som ikke kjører disse gutta for hardt. Det er mange som sier at dette kommer jo ikke til å vare, sier Kaggestad, før han utdyper hvor imponert han er over det Jakob og laget rundt ham driver med.

– Jeg sier bare fy søren, Jakob er en gave til internasjonal friidrett. På meg virker det som de har full kontroll på det de driver med og ikke trenger veldig mange rådgivere utenom. Utfordringen blir å ikke konkurrere for hyppig, mener han.

Må ikke stresse med VM

Trenerveteranens råd er å velge sine konkurranser med omhu slik at det blir tid til å restituere og bygges seg opp igjen mellom hver konkurranseperiode.

– Men det ser ut som de har bra kontroll på det også, fastslår Kaggestad.

I likhet med Gjert Ingebrigtsen mener han at VM i London ikke er noen arena for 16-åringen.

– Det er ingen grunn til å «dytte» ham i VM for tidlig - selv om vi har hatt yngre deltakere før. Hvorfor skal han stille opp bare for å stille opp? Da er det bedre å gå veien gjennom internasjonale aldersmesterskap og finne noen muligheter til å delta på et høyere nivå regelmessig – helst i gode felt. VM kommer tidsnok hvis beina holder.

– Idrett er ferskvare

Fra TV-stolen konstaterer Johan Kaggestad at 16-åringen løper avslappet og fint, han har en ekstrem arbeidsøkonomi med sitt løpesett.

– Han har en enorm utnyttelsesgrad, og jeg ser at steget hans vil passe suverent på 5000 meter, sier Kaggestad, som ville likt å se Jakob Ingebrigtsen på en 3000 meter på tampen av sesongen.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sier følgende om de langsiktige målene til sønnen.

– De vet jeg ingenting om. Vi har en plan som løper et år av gangen, det forholder jeg meg til. Så setter vi nye mål neste år etter at vi har evaluert sesongen. Men Jakob har klare målsetninger og er ambisiøs. Alt er opp til ham. Vi skal bare bidra og hjelpe ham. Vi skal ikke nå noen mål, men vi skal sette ham i stand til å nå de målene han setter seg.

– Når skal han være på topp?

– Det er fysisk utvikling som bestemmer når man er på topp. Jeg vil tippe at Jakob har noen år igjen før han når toppen. Samtidig: Idrett er ferskvare der skader og sykdom påvirker din mulighet og evne til å være god på et bestemt tidspunkt.

