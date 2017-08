40 minutter etter at Jakob Ingebritsen (16) sikret NM-bronse på 800 meter, startet han gulløpet på 3000 meter hinder.

– Dette er stort. Nå har jeg to NM-gull og en bronse. Det her er bare ekstremt stort, sier Ingebrigtsen til NRK.

NM-lørdagen i Sandnes var litt av en maratondag for hjemmehåpet Jakob Ingebrigtsen.

16-åringen tok seg først enkelt til 1500-meterfinalen, som går søndag 14.05.Deretter dundret han inn til bronse på 800 meter og gull på 3000 meter hinder.

–– Han flytter grenser for hva som er fysisk mulig innenfor friidrett. Han viser et spenn i øvelsesutvalget som er unikt. Det skal ikke være mulig. Jeg er helt skjelven her for dette er så drøyt, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Starten på 800 meter-finalen gikk 15.45, før startskuddet på 3000 meter hinder gikk 16.25.

– Det er det sjette løpet på to dager. Jeg er kanskje litt preget av det, men det er dette jeg synes er gøy. Da er det lettere å motivere seg, sier Ingebrigtsen.

I morgen løper han finale på 1500 meter.

– Det er 1500 meter jeg kom hit for å løpe. Nå har jeg vel egentlig gjort alt annet enn det. Det baller litt på seg, men jeg er i hvert fall veldig klar for det som venter, sier Jakob Ingbrigtsen.

Fredag ettermiddag tok 16-åringen gullet på 5000 meter.

– Dette går helt i ball for meg. Jeg må nesten telle antall løp på fingrene, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

– Hva Jakob har spist til kvelds, må jeg nesten hjem og sjekke. Det må ha vært et eller annet i den maten, fortalte han videre og smilte.

– Egentlig helt sykt

På 3000 meter hinder for herrer hadde Ingebrigtsen og Tom Erling Kårbø mye bedre personlige rekorder enn sine konkurrenter, og tok raskt ledelsen i finalen.

Duoen løp sammen inn på sisterunden, før Ingebrigtsen tok ledelsen før siste hinder og løp inn til klart gull på hjemmebane med tiden 8.44,14.

Persen hans på distnasen er på 8.26,81, da han sikret seg billett til senior-VM.

I finalen på 800 meter sikret den uhyggelig formsterke 16-åringen bronsen på oppløpet med tiden 1.50,54. Det var ett sekund svakere enn da han satte personlig rekord på distansen i Zürich sist torsdag.

Bronsemedaljen på 800 meter var stortalentet mer enn godt fornøyd med. I mål var han kun slått av brødrene Thomas og Andreas Roth fra Ull/Kisa.

– Jeg er utrolig godt fornøyd. Dette er egentlig helt sykt. Husk at dette bare er den tredje 800-meteren jeg løper denne sesongen, og alle har kommet i løpet av noen dager, sa han.

– Det er heller ikke bare-bare å løpe så mange løp på så kort tid. Da kan man ikke alltid forvente å komme først, tilføyde 16-åringen, som ble klappet fram av et entusiastisk hjemmepublikum i Sandnes.

Travle dager

Jakob Ingebrigtsen har vært igjennom noen svært travle dager. Han satte norsk alders- og juniorrekord da han vant 5000 meter på knallsterke 13.35,84 i NM fredag kveld. Samme kveld kvalifiserte han seg også for lørdagens nevnte finale på 800 meter.

Vinnertiden på 5000 meter var bare fire sekunder svakere enn Knut Kvalheims 38 år gamle mesterskapsrekord på distansen.

Torsdag kveld løp han 800 meter i forkant av Diamond League-stevnet i Zürich. Tiden 1.49,40 var ny personlig rekord og selvsagt norsk aldersrekord på distansen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal slettet sin egen norske rekord på 3000 meter hinder, da hun løp inn til gull med tiden 9.13,35. 27-åringen ble skadet på hindertrening tidligere i år , noe som gjorde VM-oppkjøringen tøffere enn antatt.

Hun endte så opp med å bryte VM-finalen på 5000 meter grunnet sykdom.

