Ingebrigtsen kollapset - måtte hjelpes opp bakken

Jakob Ingebrigtsen tok ut alt opp Stoltzekleiven. 17-åringen klarte ikke å komme seg til mål for egen maskin.

Trappeløpet i Bergen, med 908 trappetrinn og 300 høydemeter fordelt på 900 meter, ble arrangert lørdag.

Jakob Ingebrigtsen deltok i år som i fjor, men var helt tom for krefter idet han nærmet seg mål.

Idet han karret seg rundt siste sving, falt Ingebrigtsen om. Han forsøkte å reise seg, men falt nok en gang.

Tre ganger måtte han ned å ta seg for med hendene for ikke å gå i bakken, før en tilskuer kommer til for å hjelpe.

Til Røde Kors

Gjert Ingebrigtsen kom også til unnsetning, og ga sønnen en støttende arm før 17-åringen falt over målstreken.

– Jakob fikk en ordentlig smell to minutter under toppen, og i stedet for å roe ned, fortsatte han, sier Gjert Ingebrigtsen ifølge NRK.

Bergens Tidende skriver at 17-åringen ble ført rett til Røde Kors-teltet etter målgang, uten å kunne gi intervjuer til pressen som var til stede.

– Dette går bra. Bare få ham opp og få skiftet på ham. Det er en mental utfordring for ham å mobilisere styrken til å komme seg opp, men når han gjør det som i dag, da blir det brutalt. Men det går noen timer, så er det glemt, sier han til NRK.

Han kom for øvrig i mål på tiden 9:39. Det er 25 sekunder saktere enn i 2016.

Karoline Holsten Kyte var raskeste kvinne opp Stoltzekleiven. Hun løp på 09:44. Syklist Vita Heina ble nummer tre med tiden 10:37.

Stian Øvergaard Aarvik vant løpet for herrene med tiden 8:04.

