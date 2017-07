Jakob Ingebrigtsen avfeier dopinganklagene mot broren

– Ingen grunn til å være bekymret, mener Jakob Ingebrigtsen etter nyheten om at broren Henrik skal ha stått på en liste over 46 utøvere som det internasjonale friidrettsforbundet skal ha mistenkt for å bruke doping.

Lillebror Jakob mener ikke at det er noen grunn til å være engstelig for hverken Henrik eller resten av familien, selv om broren skal være merket som «sannsynlig dopet».

Påstått lekasje: Henrik Ingebrigtsen har vært dopingmistenkt av IAAF



– Jeg synes det er rart. Men når man løper ganske fort, så er det jo sånn det blir, forteller Ingebrigtsen.

– Har du selv blitt testet noe ekstra enn vanlig det siste halvannet året?



– Vi blir jo testet jevnt og trutt, men ikke veldig mye mer enn det som skal være normalt, fortsetter han.

– Så det er ingen grunn til å være bekymret for noen av dere?



– Nei, det er det ikke, sier Ingebrigtsen til VG.



Jakob Ingebrigtsen (16) løp i kveld inn til ny personlig rekord på 5000 meter på Bislett. Han knuste sin egen rekord med over halvminuttet på tiden 13.49.48. På sisterunden hausset han opp publikum, og lagde feststemning for de oppmøtte på stadion.

– Jeg kommer jo rett fra trening i høyden, og kommer ned og får de svarene jeg vil ha. Jeg kjente meg sterk i dag, uten å egentlig ha ladet noe særlig opp til dette løpet. Det var veldig gøy, så da prøvde jeg å skape litt stemning, forteller Ingebrigtsen som med en solid prestasjon nok en gang klarte kravet til U20-EM i Grosseto. Det er også sesongens store mål for supertalentet, hvor han har store ambisjoner.

– Frem mot EM er planen å toppe formen så mye jeg kan, og satse på at jeg er i mitt livs form når jeg kommer dit. Målet er jo å gjøre det veldig bra, så jeg må nesten si at jeg blir skuffet om jeg ikke tar en medalje, og til og med kanskje gull, smiler rogalendingen.

I juni satte stortalentet personlig rekord med nesten tre sekunder på 1500 meter under Diamond League-stevnet i friidrett i Stockholm.