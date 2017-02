Jakob Ingebrigtsen (16): Spesialløp for å bli EM-klar i ettermiddag

Jakob Ingebrigtsen (16) vil løpe 1500 meter i inne-EM om en uke. Men først må han kvalifisere seg på hjemmebane i Sandnes torsdag ettermiddag - tre timer etter at påmeldingsfristen til mesterskapet i Beograd er utløpt.

– Planen er at alle tre (sønnene Filip, Henrik og Jakob) skal være med i EM. Men vi får se når det gjelder Jakob. Han skal kvalifisere seg i dag. Det er satt opp et løp for ham der, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

Friidrettsforbundets nye toppidrettssjef Håvard Tjørhom offentliggjorde Norges tropp til inne-EM i Beograd 3. til 5. mars i dag, torsdag, klokken 14.00 (se infoboks). Den består av 10 utøvere, hvis 16 år gamle Jakob Ingebrigtsen klarer kravet 3.44 i Sandneshallen samme dag klokken 17.00.

Bakgrunn: Jakob tok terreng-gull i U20-EM

Kyssesyken



Påmeldingsfristen til det europeiske friidrettsforbundet var 14.00.

Norges friidrettstropp inne-EM i Beograd 3. til 5. mars Kvinner: Ezinne Okparaebo, 60 m Helene Rønningen, 60 m Isabelle Pedersen, 60 hekk Hedda Hynne, 800 m Yngvild Elvemo, 800 m Menn: Mauritz Kåshagen, 400 m Filip Ingebrigtsen, 1500 m Henrik Ingebrigtsen, 3000 m Marius Vedvik, 3000 m Jakob Ingebrigtsen, 1500 m - forutsatt at han klarer kravet i Sandneshallen klokken 17.00 torsdag

– Det er jeg ganske sikker på at han gjør, sier toppidrettssjef Tjørhom med tanke på Jakob Ingebrigtsens kvalifiseringsløp og EM-deltakelse neste uke.

Han vil være til stede for å se Jakob Ingebrigtsen løpe for å bli EM-klar.

Gjert Ingebrigtsen (50) tar imidlertid et par forbehold. Det ene er «det er ikke sikkert han får være med», selv om han skulle komme under kravet. Det andre er at Jakob Ingebrigtsen tidligere i vinter har vært plaget av kyssesyken og har hatt influensa.

Leste du denne? Lillebror Jakob et hestehode foran EM-gullvinner Filip

Mye tyder på at hverken det ene eller andre vil stoppe ham fra å stille til start på samme distanse som storebror Filip (23) i Serbia, der Jakobs enda større storebror, Henrik (26 fredag), skal løpe 3000 meter.

Warholm-nei



Jakob Ingebrigtsen er ikke kvalifisert for EM fordi han løp for få 1500-metere i fjor. Men under Bisletts Diamond League-stevne fikk han 3.42,44.

På nyåret ble han kåret til desember måneds beste ungdømsutøver av det europeiske friidretts på bakgrunn av seieren i terreng-EM på Sardinia.

– Han var ferdig med kyssesyken i slutten av januar. Da fikk han influensa. Jeg så ikke for meg at han skulle bli aktuell for EM. Men han kom seg veldig fort, sier Gjert Ingebrigtsen om sønnen og kometen Jakob.

En annen løpskomet, langhekkens Karsten Warholm, bestemte for et par dager siden at han ikke vil stille til start i inne-EM. Ifølge Håvard Tjørhom har Warholm, som fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i Rio-OL, «fått de svarene han ville» innendørs.

– Han har en god plan for det han skal gjøre, sier toppidrettssjefen.

På reservelisten



Bakgrunn: Hekke-Isabelle dro til fjells etter OL - bråstarter VM-sesongen

Jaysuma Ndure skulle ha startet på 60 og 100 meter i et stevne i Florø nylig, men pådro seg en liten skade i innledende heat og trakk seg fra resten av stevnet. Uavhengig av det har han ikke vært aktuell for inne-EM.

Stavhopper Eirik Dolve er aktuell.

Men han er avhengig av å få en såkalt invitasjon fra det europeiske friidrettsforbundet før han kan pakke for Serbia-avreise. EM-konkurransen i stav vil bestå av kun 12 deltakere i en direkte finale.

PS! Det europeiske friidrettsforbundet må ikke si ja til Jakob Ingebrigtsens eventuelle etteranmelding.