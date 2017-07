Jakob Ingebrigtsen (16) smadret VM-kravet – nå åpner faren for VM-deltagelse

I sitt første forsøk på distansen 3000 meter hinder, knuste Jakob Ingebrigtsen (16) VM-kravet for seniorer. Nå revurderer pappa Ingebrigtsen planene sine.

Supertalentet fortsetter å imponere. I det internasjonale stevnet i Belgia gikk han like godt helt til topps og vant konkurransen med supertiden 8.26,81, den syvende beste tiden en nordmann har løpt på. Til sammenligning har Jim Svenøy (45), som var i OL-finalen i 1996 og 2000, en bestenotering på 8.12,05. Svenøys beste prestasjon var bronse i EM i 1998.

VM-kravet for seniorutøvere på denne distansen er 8.32, som betyr at 16-åringen slo VM-kravet med glans.

Det har fått faren Gjert Ingebrigtsen til å gå i tenkeboksen.

Revurderer planene



Ingebrigtsen senior har tidligere vært klar på at senior-VM var uaktuelt for 16-åringen. «Vi forandrer aldri planene. De ble lagt i august i fjor, og de er laminert. Der forandres ingenting», fastslo Gjert Ingebrigtsen midt i juni.

Men tonen var annerledes etter superløpet i Belgia.

– Det er en vanvittig prestasjon av en 16-åring. Han slet voldsomt teknisk med passering av både hinder og særlig vanngraven, men 8.26 er vanvittig fort. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier han til VG, før han fortsetter:

– Til nå har VM-deltagelse vært hypotetisk. Jakob har jo ikke vært kvalifisert, men nå er han det på 3000 meter hinder. Nå skal vi sette oss ned å snakke sammen, og ta en prat med friidrettsforbundet. Vi skal vurdere VM-deltagelse.

Bakgrunnen for å delta i 3000 meter hinder-distansen i Belgia, var for å klare kravet til junior-EM. Det kravet er 9.15.

– Jakob så på VM-kravet på 8,32 før løpet, men jeg tror ikke at han tenkte så mye på det underveis. Nå skal han først løpe 3000 meter hinder i U20-EM. Det var derfor han i utgangspunktet stilte på denne distansen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Hylles av storebror



Nå setter familien kursen mot Italia for å kombinere ferie med forberedelser til mesterskapet som tar plass mellom 20. og 23. juli.

– Kan det bli for mye for ham med to løp i uka?

– Nei, vi trener hardt og da tåler vi å løpe to konkurranser i uka. Det er ikke noe problem.

Kvalifiseringsgrensen på 1500 meter er på 3.36. VG spør Ingebrigtsen senior om han kan klare det kravet også, og får et kontant svar:

– Nei, det finnes det ingen muligheter for. Det er 3000 meter hinder han er kvalifisert på. Det er uansett en ny situasjon.

Hovedpersonen Jakob var naturligvis godt fornøyd han også.

– Ny personlig rekord på første forsøk noensinne i 3000 meter hinder, skriver han på Instagram, etterfulgt av emneknaggen #lettrening.

Storebror Henrik Ingebrigtsen var raskt ute med å hylle lillebroren.

– Denne lille gutten er helt syk. Han er 16,5 år gammel og har nettopp kvalifisert seg til senior-VM i friidrett! Det raskeste det har blitt løpt av en nordmann på flere år, skriver han på Instagram, etterfulgt av emneknaggen «firsttry» - for å understreke at lillebroren gjorde dette på første forsøk, skriver han på sin Instagram-konto.