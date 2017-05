Tror Jakob Ingebrigtsen (16) kan slette 53 år gammel rekord

Jakob Ingebrigtsen (16) er klar for sitt første mile-løp lørdag. Diamond League-arrangøren på USAs vestkyst tror Filip og Henriks lillebror er god nok til å slette en rekord fra 1964.

– Jeg tror ha er i stand til det. De har lagt opp til å være i god form nå, selv om Oslo (15. juni) og Stockholm (18. juni) er det viktigste. Interessen rundt Jakob er veldig stor. Det tror jeg de har merket under oppholdet i USA, sier Håvard Tjørhom til VG.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef sikter med «de» til Gjert, Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen. Løperbrødrene fra Sandnes har oppholdt seg i USA siden 14. april, der de trente i høyden frem til 14. mai.

Pappa og trener Gjert tok turen over 18. mai.

– De har fortsatt trent to ganger om dagen. Men de har vært litt roligere, de har «sluppet opp» og kjørt raskere økter. Det er utrolig egentlig at en 16-åring blir invitert til å starte i et slikt stevne, det var ikke selvsagt at han skulle komme med. Jeg har forstått det slik at de fikk det bekreftet under oppholdet nå, forteller Håvard Tjørhom.

Jakob Ingebrigtsen fyller 17 år i september.

I desember for et halvt år siden vant han EM-gull i terrengløp i U20-klassen på Sardinia. Prestasjonen medførte at han ble kåret til månedens utøver av det europeiske friidrettsforbundet.

Lørdag kveld klokken 23.00 norsk tid står supertalentet på startstreken i Eugenes Diamond League-stevne. Sammen med blant andre Henrik (26) i feltet som har fått benevnelsen «International Mile» i Prefontaine Classic, som tradisjonen tro blir organisert av utstyrsgiganten Nike i delstaten Oregon.

154 dager yngre



En snau time senere gjør regjerende europamester Filip (24) seg klar for samme distanse – 1609 meter – i feltet som har fått navnet «Bowerman Mile». Det er betydelig tøffere når det gjelder nivået på konkurrentene, men det er Jakob som får størst oppmerksomhet før startskuddene går.

Arrangøren mener nemlig han er i stand til å sette en historisk rekord.

Jim Ryun (nå 70) var 17 år og 38 dager gammel da han i 1964 – for 53 år siden – løp en engelsk mile på 3.59 blank. Jakob Ingebrigtsen vil være 154 dager yngre enn amerikaneren lørdag. Med andre ord tidenes yngste løper under fire minutter, hvis han skulle klare det.

På bakgrunn av hans tider på 1500 meter, burde det være innen rekkevidde.

Under fire minutter på en engelsk mile tilsvarer omtrent 3.42,2 på 1500 meter, ifølge Prefontaine Classics hjemmeside. Jakob Ingebrigtsens personlige rekord er 3.42,44. Den satte han som 15-åring, og med den tiden er han verdens raskeste i 15-årsklassen.

Hekke-Pedersen i Manchester



14 år gammel løp han på 3.48,37. Det er også aldersrekord i verden.

For to uker siden vant han en 1500 meter i Portland (Filip og Henrik løp 800 m) med to sekunders margin til nummer to, med tiden 3.43,85 – etter en prøvende start, antagelig som følge av smellen han løp på da han ville kvalifisere seg for inne-EM med brødrene som fartsholdere innendørs i Sandnes i februar.

Dette er referansene arrangøren av Diamond League-stevnet refererer for å «bevise» at Jakob Ingebrigtsen kan slette løperlegenden Jim Ryun (senere kjent politiker), som vant OL-sølvmedalje på 1500 meter i Mexico i 1968, fra friidrettens historiebok – kapittel «tidenes yngste under fire minutter på 1609 meter».

