Pedersen dro til fjells etter OL - bråstarter VM-sesongen

Isabelle Pedersen (24) plasserte piggskoene i skapet, dro til fjells og tok to måneder ferie etter at hun var seks hundredeler unna OL-finalen. Nå skal Norges hekkedronning delta i fire internasjonale konkurranser i løpet av to uker.

– Det ser veldig hektisk ut. Men det er bare fire veldig, veldig gode sprintøkter. Pluss at det er fint med et avbrekk; jeg trenger et og annet kick, sier Isabelle Pedersen til VG.

Stockholm kommende lørdag, dagen etter at hun fyller 25 år, deretter Karlsruhe 4. feberuar, Paris 8. februar og Nordisk mesterskap i Finland 11. februar. I begynnelsen av mars skal hun løpe 60 meter hekk i inne-EM i Beograd.

– Innendørssesongen var i en måned og en uke. Det er intenst og full pakke. Utendørs er ikke det samme. Den sesongen begynner i mai, og VM (London) er i august. Med tanke på å løpe fort utendørs, er det fin trening å løpe hard sprint inne - og så tilbake til mer grunntrening, forklarer Isabelle Pedersen.

Det siste året har hun vært frem og tilbake til Phoenix i USA. Etter at hun var fem hundredeler fra å gå til VM-finalen på 100 meter hekk i Beijing høsten 2015, bestemte hun seg for å flytte til Arizona for å trene under ledelse av Dustin Imdieke. Nå er hun tilbake i Oslo.

– Jeg ser mye lysere på livet nå

Etter OL kom hun derimot ikke tilbake for å avslutte sesongen med stevneserien Diamond League. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal uttalte seg kritisk til Isabelle Pedersens beslutning om å droppe det.

– Det er en viss grense for hvor mye motivert man orker å være. Jeg følte at jeg var ferdig, at jeg hadde nådd min kvote, svarer hun konfrontert med Rodals kritikk fra i høst.

Trodde OL røk



– Jeg vet det kunne gått veldig bra etter OL og at jeg kunne løpt fort mot slutten av sesongen. Men jeg ville komme for fullt tilbake og være hundre prosent klar for kommende sesong. Det hadde vært en lang sesong, der ikke alt gikk som det skulle. Det var mange tøffe runder, sier hun.

En av dem var i friidretts-EM. Hun feilet i mesterskapet på den gamle OL-stadion i Amsterdam og gråt fordi hun trodde Rio-OL røk. En uke senere ble hun tatt ut likevel, og var med 12,88 to hundredeler fra persen 12,86 i Beijing-VM 2015 - der hun var fem hundredeler fra å gå til finalen.

Her er det eneste norske lyspunktet

– Jeg la vekk alle piggskoene, laget mye god mat og var med mange gode venner. Jeg tok rett og slett mye ferie. Gikk fjellturer, tok noen bilder, svarer Isabelle Pedersen på spørsmål om hva hun gjorde etter at Rio-OL var slutt i august.

Bergensjenta bor nå i Oslo.

Det gjorde hun i syv år før hun flyttet til USA, og tilbake fordi det «ble en belastning over tid» at familie og venner var 20 timer med fly og ni timer tidsforskjell unna. På den annen side har hun allerede vært en tur i USA for å trene under Dustin Imdieke, og en ny lengre periode «der borte» er planlagt.

Her i Oslo trener hun noen ganger sammen med Jaysuma Saidy Ndure (33), fordi de er i samme klubb, og under en eller flere trenere hun ikke vil navngi.

– Jeg har en fast trener, men vil ikke fortelle navnet. Det er ikke noe å skjule. Men det er ikke så fryktelig viktig for resten av verden. Vi vil ha det rolig, slappe av, med masse gode venner og familie rundt meg, sier Isabelle Pedersen til VG.

PS! Ifølge NTB startet tirsdag ankesaken mot Jaysuma Saidy Ndure som ble dømt til 75 dagers fengsel for vold mot sin tidligere samboer. Det er satt av fire dager til saken i Eidsivating lagmannsrett. I Nedre Romerike tingrett ble sprinteren dømt til 75 dagers fengsel og måtte i tillegg betale 30.000 kroner i oppreisning til fornærmede.