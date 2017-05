Isabelle Pedersen løper i terror-rammede Manchester

Isabelle Pedersen (25) understreker at hun ikke frykter terror og er klar for et gateløp i Manchester sentrum fredag kveld, bare fire dager etter at en bombe drepte 22 mennesker i et konsertlokale samme sted.

– Det var aldri et spørsmål om jeg skulle stille eller ikke på grunn av terror, skriver Isabelle Pedersen i en epost til VG.

– Det var en avstemning i byen om det var ønsket å ha arrangementet, og det var klart fra byens innbyggere at de ønsket at vi skulle fortsette som planlagt. Sport har alltid skapt samhold uavhengig av kultur, språk og tro, sier Isabelle Pedersen.

Bakgrunn: Tangerte persen i Rio-OL

Hun mener «det kom klart frem» i forbindelse med Manchester Uniteds siste kamp, Europa League-finalen mot Ajax.

Ekstra sikkerhet



– Forhåpentligvis vil det skje igjen i kveld. Vi utøvere ser i så fall frem til kunne gi glede til byen og alle som bor her, sier Isabelle Pedersen via sin manager, Mario Bassani.

Bakgrunn: – Folk er fortvilet og rasende

– Arrangøren har sørget for fantastiske forberedelser og ekstra sikkerhet. Isabelle (Pedersen) er godt forberedt, blid og rolig, sier Bassani.

Amerikaneren har også sprinteren Richard Kilty i stallen. EM-gullvinneren på 60 meter skal løpe i samme gate som Pedersen i Manchester fredag kveld.

Fredag kveld klokken 20.20 norsk tid går hun ned i startblokkene i Manchester for å løpe 100 meter hekk på en provisorisk anlagt løpebane i sentrum av byen. Sprintløpebanene går fra Liverpool Road og Deansgate til Great Northern Square ved Quay Street.

Stav og lengde arrangeres ved Albert Square.

Godt ivaretatt



Husker du (2015-VM)? Her er det eneste norske lyspunktet

Isabelle Pedersens øvelse, 100 meter hekk, er en av 12 friidrettsøvelser i The GreatCity Games fredag. Korthekken for kvinner er siste øvelse på programmet fredag ettermiddag og kveld, som BBC TV viser i sin helhet.

Pedersen skal løpe mot OL-gullvinner Sally Pearson (2012), Storbritannias Cindy Ofili (4. plass 2016-OL), og EM-gullvinner Tiffany Porter (2014).

Søndag går halvmaraton og 10 kilometer med totalt 35.000 deltagere i henhold til opprinnelig plan.

Leste du? Langvarig sykdom stoppet Norges nye hekkedronning

Håvard Tjørhom, toppidrettssjef i Norges idrettsforbund, svarer på spørsmål fra VG at han har vært i kontakt med Isabelle Pedersens manager, Mario Bassani, angående hennes deltagelse i Manchester fredag. På bakgrunn av det har han inntrykk av at sikkerheten – i kjølvannet av terroranslaget mandag – «er godt ivaretatt».

Bislett Games 15. juni



– Det kommer til å være mye folk ute i gatene og arrangøren har tatt sine forholdsregler med hensyn til sikkerheten, sier Håvard Tjørhom.

Organisasjonskomiteen startet allerede tirsdag med å rigge de provisoriske anleggene for The GreatCity Games. Onsdag sendte den ut en pressemelding med beskjed at stevnet ikke ville bli avlyst.

– Etter å ha konsultert politiet og Manchesters byråd, bekrefter vi at GreatCity Games vil bli arrangert som planlagt, sto det i pressemeldingen – med forbehold om «visse endringer» med hensyn til massemønstringen søndag.

PS! Isabelle Pedersen skal starte i et stevne i Paris neste uke, før hun starter forberedelsene til Bisletts Diamond League-stevne 15. juni.