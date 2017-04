Tysk TV-kanal: Stoppet granskning av Jamaica-steroider

Nye analyser av dopingprøver fra Beijing-OL skal ha påvist spor av anabole steroider i urinen til sprintere fra Jamaica. Men den internasjonale olympiske komité stoppet ytterligere granskning av funnene.

Disse påstandene ble søndag presentert i et program på den tyske TV-kanalen ARD. Den har tidligere avdekket internasjonale dopingskandaler. Nå kan den være i ferd med å gi Jamaicas oppsiktsvekkende suksess i friidrett - og spesielt sprint - et skikkelig skudd for baugen.

Hajo Seppelt, den anerkjente tyske journalisten som står bak de tidligere dopingavsløringene, presenterer saken i skriftelig form under tittelen «IOC feier testresultater under teppet».

Verdens raskeste



Den karibiske øya Jamaica, som har 2,8 millioner innbyggere, vant 11 medaljer i Beijing-OL for åtte og et halvt år siden.

112 nye

positive dopingprøver Per 30. mars 2017 har restesting avslørt 112 positive prøver fra 2008-OL og 2012-OL. Retesting i 2009 og 2015 ga seks nye positive prøver fra sommer-OL for drøyt åtte og fire år siden. Retesting i 2016 avslørte 106 positive prøver: 62 fra Beijing-OL og 44 fra London-OL. 34 russiske utøvere (17+17) topper nasjonslisten over juksemakere tatt som følge av retestingen. Hviterussland innehar 2. plassen: Ni fra 2008-OL og syv fra 2012-OL. Vektløfting er verstingen når det gjelder OL-idrettene, først og fremst takket være Kasakhstan. 48 vektløftere (25+23) er i ettertid avslørt som dopingbrukere i 2008 og 2012-OL. Friidrett er nest verst: 29 utøvere er utestengt etter retesting av 2008-prøvene, mens 17 er utestengt som følge av retesting av 2012-prøvene. KILDE: IOC

Usain Bolt fikk sitt gjennombrudd som verdens raskeste mann da han satte to individuelle verdensrekorder og vant 4x100 meter sammen med lagkameratene fra Jamaica. Den siste gullmedaljen måtte de i januar levere tilbake etter at en re-test av dopingprøvene til Nesta Carters på stafettlaget i 2008-OL avdekket et forbudt stoff.

Tyske ARD hevder at re-tester i fjor påviste et annet forbudt stoff i flere prøver fra OL-deltakere i Beijing-OL, blant andre utøvere fra Jamaica. Det skal være det anabole steroidet clenbuterol. Ifølge reportasjen som ble publisert søndag, bekrefter den internasjonale olympiske komité, IOC, og verdens antidopingbyrå, WADA, at re-testene har påvist spor av clenbuterol.

Clenbuterol er det stoffet blant andre Tour de France-vinner Alberto Contador og Tyskland supersprinter på 1990-tallet, Katrin Krabbe (opprinnelig fra Øst-Tyskland) testet positivt for.

Men disse prøvene skal angivelig ha vært så små at de valgte ikke å gå videre med sakene.

Forurenset kjøtt?



WADA-direktør Olivier Niggli bekreftet dette allerede i mars i fjor.

– Jeg er klar over det faktum at i noen tilfeller i saker fra Jamaica skal noen veldig lave nivåer av clenbuterol ha blitt funnet. Dette er selvsagt ikke bra. Fordi hvis du jukser, hvis du er en juksemaker, vil du ha en perfekt unnskyldning hvis du blir tat. Men det er der vi står nå, skal WADA-sjefen ha uttalt til ARDs journalister.

Han referer til at det anabole steroidet clenbuterol kan stamme fra forurenset kjøtt, som var et problem i forbindelse med Beijing-OL. Utøverne fikk beskjed om å ikke spise kjøtt utenfor OL-leiren fordi kineserne var kjent for å bruke anabole steroider for å «fete opp» dyrene i sin industrielle kjøttproduksjon.

IOC vedgår også at det faktisk - i re-testene i fjor - ble funnet spor av clenbuterol i flere saker som involerte flere nasjoner og flere sporter. Men IOC slår fast at utøverne som i dette tilfellet har avgitt prøver med forbudte stoffer, er uskyldige - uten at de, ifølge ARD, vil begrunne påstanden om uskyld.

Spurte om effekten før OL



ARD hevder at IOCs medisinske direktør, briten Richard Budgett, skal ha nedlagt forbud mot å offentliggjøre eventuelle positive funn i forbindelse med re-testingen ved laboratoriet i Lausanne i fjor.

Jamaicas friidrettsforbund og olympiske komité har ikke besvart henvendelser angående den betente saken fra journalist Hajo Seppelt og TV-teamet til ARD.

En av de mest kjente distributørene i doping-businessen, meksikaneren Angel Heredia, hevder imidlertid at han i forkant av Beijing-OL hadde stor pågang fra jamaicanske trenere som lurte på effekten av clenbuterol for sprintere.

Heredia, som senere ble et nøkkelvitne for amerikanske myndigheters kriminalitetsbekjempelse, mener at trenerne fra Jamaica ville vite hvordan det anabole steroidet virket med tanke på restitusjon og hvordan det burde bli brukt for å øke oksygenopptaket.