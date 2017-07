– Gransker Hansen etter doping-anklager

BERGERAC (VG) Det skal være satt i gang internasjonal gransking etter at Svein Arne Hansen fikk alvorlige dopinganklager rettet mot seg for to måneder siden.

Nordmannen innrømmet overfor VG at han på 80-tallet skrøt av å ha avgitt urinprøve for en utøver, slik at vedkommende ikke skulle teste positivt.

Den tidligere Bislett-generalen hevder imidlertid at dette bare var «prat», og at han aldri faktisk gjorde det. Han avviste også påstandene fra Patrik Sjöberg, om at han var klar over rene utøvere som fikk betalt for å avgi dopingprøver.

Nå bekrefter Sjöberg, Ingrid Kristiansen og Anne-Lise Hammer at de helt uavhengig av hverandre har blitt kontaktet av det IAAF-oppnevnte organet «Athletics Integrity Unit» (AIU).

– Vil prate om Hansen

– Det stemmer at jeg har blitt kontaktet, noe mange andre også har blitt, sier svenske Patrik Sjöberg til VG.

– Kan du si hva samtalen handlet om?

– Nei, ikke i detalj. Men det virker som om mange vil prate om Hansen, sier svensken.

Svein Arne Hansen er i dag styremedlem i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), samtidig som han er president i det europeiske friidrettsforbundet.

Nordmannen har ikke blitt kontaktet av Athletics Integrity Unit. Han har heller ikke vært kjent med VGs opplysninger.

Hansen svarer derimot «ja» på spørsmål om han er komfortabel med at Athletics Integrity Unit ser på saken.

Granskingsgruppe

IAAF vedtok på slutten av fjoråret å etablere granskingsgruppen, som skal jobbe helt uavhengig av det internasjonale friidrettsforbundet. AIU skal drive utdanning og forebyggende arbeid, samt overvåke antidopingarbeid, drive etterforskning og ta ut tiltale av både utøvere og idrettsledere som bryter regelverket.

Gruppen har et budsjett på 67 millioner kroner i året, og ledes av tidligere WADA-sjef David Howman.

I midten av mars ble Hansen sitert på følgende hos nettstedet Insidethegames.biz:

– Jeg mener at folk som er under mistanke (for brudd på etiske regler, journ.anm.) bør trekke seg fra alle sportsrelaterte verv inntil saken er avgjort, siden det ikke er bra for organisasjonen de jobber for.

Selv har ikke den norske friidrettstoppen noen planer om å ta en pause fra sine verv:

– Jeg har ikke fått noen informasjon om at Integrity Unit gransker meg. Så jeg ser ikke noen grunn til å sette meg på sidelinjen på grunn av løgner fra diverse personer, skriver han i en epost til VG.

Vil ikke snakke

Tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen bekrefter at også hun har blitt kontaktet av Athletics Integrity Group. Det samme sier tidligere pressesjef på Bislett Games, Anne-Lise Hammer.

Ingen av de to ønsker å fortelle noe om innholdet i samtalene de hadde.

Etter det VG erfarer var temaet likevel Svein Arne Hansen og innholdet i sakene som sto på trykk i VG og Aftonbladet i mai.

Det begynte da tidligere høydehopper Patrik Sjöberg hevdet at han som aktiv fikk mellom 500 og 1000 dollar for å avgi rene dopingprøver, på oppdrag fra stevneledere i Europa.

Svensken pekte ikke spesifikt på Hansen, men mer enn antydet at nordmannen også må ha vært klar over dette da han var sjef for Bislett Games. Ingrid Kristiansen var overfor VG tydelig på at hun støtter og tror på Sjöberg.

Truet med søksmål

Hansen svarte med trusler om søksmål: Han visste aldri hvem som ble plukket ut til dopingkontroller, hevdet han.

Tidligere pressesjef Anne-Lise Hammer, i dag kommunikasjonssjef i Forsvarets forskningsinstitutt, fortalte på sin side historier om hvordan man kunne forhandle om alt under Bislett Games på 80-tallet.

– Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse, ikke Svein Arnes. Han tegner et glansbilde som er feil. Det er en forvrenging av virkeligheten, sa hun.

«Dopingtestene som ble utført under Bislett Games fulgte reglementet. Rune Andersen, som på den tiden jobbet i NIFs antidopingseksjon, senere ble leder av Antidoping Norge og som også har vært direktør i verdens antidoping byrå (WADA), bekrefter jo at det var helt og holdent de som bestemte hvilke utøvere som skulle dopingtestes. Jeg synes bare det er trist når en utøver, som var så sentral for over 30 år siden som Ingrid Kristiansen, kommer med generelle påstander om manipulasjon og juks uten dokumentasjon» skrev Hansen i en epost til VG i mai.

David Howman, styreformann i AIU, har ikke besvart VGs eposthenvendelser i forbindelse med denne saken. AIU har heller besvart VGs telefonhenvendelser.