Pappa Gjert: Familien har æren for Ingebrigtsen-suksessen

Trener og syvbarnsfar Gjert Ingebrigtsen (50) peker på «familiesamholdet» når han skal forklare årsaken til Jakobs (16) oppsiktsvekkende EM-gull og Filips (23) tre prisnominasjoner til Idrettsgallaen.

– Det er blitt mer og mer tydelig for guttene hvor viktig de tingene er. Familien og hvordan vi fungerer som det, er kanskje noe de tidligere har tatt for gitt. Nå setter de nok mer pris på det, selv om det i perioder har vært veldig slitsomt, sier Gjert Ingebrigtsen til VG – utpå kvelden lille julaften.

LIKE SOM BÆR: Løperbrødrene Henrik Ingebrigtsen (f.v.), Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen under jordbærpartyet i rådhuset i Oslo i sommer. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Han blir intervjuet over telefon mens han står ute i «regn og storm» for å følge en treningsøkt med Filip hjemme i Sandnes.

Snart skal de inn for å ta imot 35 gjester til selskap i huset som han og kona Tone eier, men som også har løperbrødrene Jakob, Filip og Henrik (25) under samme tak.

Med et lite sportslig unntak for skadeplagede Henrik, EM-gull (2012), sølv (2014) og bronsevinner (2016) på 1500 meter, har de mye å feire ved inngangen til VM-sesongen 2017. Filips EM-gull i Amsterdam i sommer og 16 år gamle Jakobs gull i U20-klassen i terreng-EM for snaut to uker siden.

Denne uken ble nominasjonene til Norges idrettsforbunds tradisjonelle Idrettsgallaen 7. januar offentliggjort. Filip Ingebrigtsen topper listen over antall nominasjoner til de forskjellige prisene med tre: Årets mannlige utøver, Årets gjennombrudd og Årets navn.

Årets trener?



I tillegg, eller på toppen av det, er Gjert Ingebrigtsen nominert i klassen «Årets trener».

– Henrik har brøytet vei, og det har på en måte gjort det lettere for de andre. De har sett at det er mulig, sier Gjert Ingebrigtsen om det faktum at tre x Ingebrigtsen (pluss pappa Gjert) har dominert mellomdistanseløpingen og norsk friidrett de fem siste årene.

FAMILIEBEDRIFT: Mamma Tone driver et par frisørsalonger. Her stusser hun Henrik i forbindelse med en VG-reportasje sommeren 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

På spørsmål om han «vil slå et slag» for viktigheten av familien og det åpenbare samholdet i Team Ingebrigtsen, svarer han et tydelig «ja». Han underbygger det ved å fortelle at det er Henrik som på bakgrunn av sin suksess har sørget for Filips utgifter, i alle fall til nå.

– Henrik har stor del i Filips suksess i og med at det er han som har dekket mesteparten av hans utgifter. Det er vanskelig å si hvor mye penger det dreier seg om. Men han har gjort det i mange år. Det vil Filip gjengjelde hvis han får muligheten til det, sier Gjert Ingebrigtsen.

Tre lokale sponsorer



Filip Ingebrigtsen tjente ifølge skattelistene 34.476 kroner i 2015, mot Henriks 703.863 kroner. Gjert Ingebrigtsen understreker at det ikke er særlig lukrativt å drive med friidrett, det er mest snakk om «heder og ære». Filip og Henrik står som eiere av familiefirmaet «Run Fast», men pappa og trener Gjert presiserer at det «ikke er rare greiene».

Inntekter fra tre lokale sponsorer går inn i det, samt betaling fra litt foredragsvirksomhet.

Rune Brynhildsen er kommersiell manager for Team Ingebrigtsen. Han hevder at interessen for Filip Ingebrigtsen er blitt mangedoblet siden EM-gullet hans på 1500 meter i juli. Men først og fremst er det interessen for hele familien Ingebrigtsen som har økt «betydelig» etter at det også ble snakk om suksessen til Filip og Jakob, ikke bare Henrik Ingebrigtsens rekorder og internasjonale medaljer.

– Da nominasjonene til Idrettsgallaen ble kjent, sa jeg litt spøkefullt at de også burde vært kandidater i klassen «Årets lag». Ute presenterer jeg alle brødrene, Gjert og familiepakken. Det som er ekstra spennende nå, er at NRK har vist interesse for å lage en sesong til av «Team Ingebrigtsen», sier Rune Brynhildsen.

GULL OG BRONSE: Filip og Henrik Ingebrigtsen dominerte 1500-meteren i EM i Amsterdam i juli. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Ville legge opp



Når det gjelder Filip, mener han at alle nominasjonene til Idrettsgallaen er «perfekt» i sponsorsammenheng. Den kommer på et beleilig tidspunkt, utenfor konkurransesesongen; det er lett å bli glemt «når høsten kommer».

I fjor var det usikkert hvor vidt den skulle komme da, for å si det slik. Gjert sier at skader og sykdom, vedvarende og stadig motgang, medførte at Filip Ingebrigtsen flere ganger måtte overtales av ham til ikke å kaste inn håndkleet. Det vil si avslutte friidrettssatsingen og heller finne på «noe annet».

– I 2014 og 2015 var han i tvil om han ville fortsette. Han luktet på nivået, men så skjedde det ting som gjorde det umulig for ham å gjennomføre. Jeg måtte definitivt gå inn aktivt for å overbevise ham om at han burde fortsette, forteller Gjert Ingebrigtsen.