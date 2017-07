Pappa Ingebrigtsen til VG: Uaktuelt å legge frem blodverdier

Henrik Ingebrigtsen (25) lar seg ikke påvirke av hacker-saken, forteller pappa Gjert Ingebrigtsen. Han gjør det samtidig helt klart at det ikke er aktuelt å legge frem blodverdiene hans for offentligheten.

– Nei, hvorfor skal han det? spør trener og pappa, Gjert Ingebrigtsen.

Torsdag ble det kjent at den skadde 1500-meterløperen skal ha stått på en liste over 46 utøvere som Det internasjonale friidrettsforbundet mistenkte for å bruke doping.

VG-kommentator Leif Welhaven mener det eneste riktige av Henrik Ingebrigtsen er å legge frem alle testresultater:

«Trolig er det lurt, selv om det er ubehagelig å få personinfo hacket, klokest å legge hver eneste måling frem for offentligheten, og forklare situasjonen i åpent lende. Alle spørsmål om blodverdier og blodpass bør møtes med full åpenhet. Fordi det, hvor urettferdig det enn måtte føles, er så håpløst å få ristet mistanken av seg når den først er etablert».

Pappa: – Vi skal ikke bidra



– Nei, dette er i det store og det hele en ikke-sak. Vi skal ikke gi noe bidrag til noe en hackergruppe har kommet ut med, sier Gjert Ingebrigtsen bestemt.

KLART TALE: Gjert Ingebrigtsen fastslår at det er uaktuelt for sønnen å legge frem blodverdiene. Foto: Line Møller

Henrik Ingebrigtsen har selv ikke kommentert nyheten fra de russiske hackerne. Men pappa Ingebrigtsen kan forsikre at eldstesønnen ikke sliter med det som kan oppfattes som mistenkeliggjøring.

– Det er ikke noe han ofrer en kalori, hevder faren.

– Vi har i lang tid mistenkt at Henrik står på en liste hos IAAF. Det har vært mye testing. Noen ganger har han løpt mot nesten utelukkende afrikanere, og likevel vært den eneste som ble testet etterpå. Det syntes vi var påfallende, sa Gjert Ingebrigtsen til VG da vi avslørte saken torsdag.

Han hadde da nettopp snakket med sønnen. Henrik Ingebrigtsen har ikke noe å melde i sakens anledning, opplyste trenerfaren.

Lørdag fulgte trenerfaren Jakob Ingebrigtsen i Belgia.

Yngstesønnen løp inn til europeisk juniorrekord på 3000 meter hinder. 16-åringen greide samtidig VM-kravet i sitt første løp på distansen.

