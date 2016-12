Lillebror Jakob (16): Hestehode foran EM-gullvinner Filip

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (50) mener han aldri har sett noe lignende: I hele høst har hans yngste løpersønn Jakob (16) vært bedre enn den mellomste, regjerende europamester Filip (23).

– Filip har ikke holdt følge i hele høst i det hele tatt. Jeg har aldri sett noe lignende når det gjelder kondisjon. Han løper fryktelig fort uten melkesyre. De to andre har aldri vært i nærheten av den kapasiteten han har nå, sier syvbarnsfar Gjert Ingebrigtsen om 16 år gamle Jakob.

Lørdag om en uke reiser de to til Sardinia. Der skal Jakob stille til start i terreng-EM i U20-klassen søndag formiddag 11. desember.

TETT PÅ: Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sammen med sønnen Jakob (16) under friidretts-NM på Askøy i høst. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Ettersom han er født i september, og aldergrensen for deltagelse er 16 år, vil han med stor sannsynlighet være yngst i feltet som skal løpe 6150 meter i Chia, sør på den italienske middelhavsøya.

– Pleier ikke å ta feil



– Jeg skal være forsiktig med å ta munnen for full. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at han er suveren favoritt i U20, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det stempelet påfører han Jakob etter å ha fulgt ham og Filip som trener og far i høst. Gjert Ingebrigtsen har sett at minstemann «har vært et hestehode foran på kondisjon», både når det gjelder løping i bakke og flatt terreng.

– Jeg pleier ikke å ta feil, jeg skjønner ikke hvem som skal slå ham på kapasitet, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på rundene - med innlagte hindere, svinger og bakker - som venter i badebyen.

Han tar forbehold med hensyn til underlaget. Blir det vått og tar form av gjørmebad, kan veien til mål bli for tung for storvokste Jakob. Han er mellomdistanseløper, seks kilometer er langdistanse. Hardt underlag vil passe ham best. Han er ifølge pappa Gjert 183 centimeter høy nå, en slags gunstig mellomting mellom langlemmede Filip og kraftige Henrik (25).

Jakob, som går i 1. klasse på videregående (idrettslinje), kom for halvannen uke siden hjem fra en fire uker lang treningsleir i høyden i Flagstaff. Han trente sammen med Filip og Henrik i Arizona, men må klare seg uten deres selskap i terreng-EM - selv om begge deltok i mesterskapet i Frankrike på samme tid i fjor.

Henrik er fortsatt i rehabilitering etter tå og hamstringoperasjon i høst.

Inne-EM i mars



– Han har en lang, lang vei igjen. Tåen etter operasjonen er grei. Men hamstringen (bakre lårmuskel) var enormt ødelagt, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han mener det kan drøye til februar-mars før europamesteren fra 2012 er i «normal trening». Filip «har alltid en del rusk i august, september og oktober» og vil være best mulig forberedt til en ny treningsleir i Sør-Afrika fra 1. januar.

– For ham er det avgjørende å få en ny god sesong på utebane. Han har som mål å leve av dette en stund, og vil ikke risikere å ramle bort i noe. Han vil ikke føle trygghet i å gape over så mye som Henrik har gjort, forklarer pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Derfor karakteriserer han det som nokså utelukket at Filip vil delta i inne-EM i Beograd i begynnelsen av mars. Han ser imidlertid ikke bort fra at Jakob «kan representere oss der nede», forutsatt at han klarer kvalifiseringskravet.

– Vi får se hvordan det går i EM (terreng), om han blir fristet til å delta i flere terrengløp, sier Gjert Ingebrigtsen.

PS! Henrik Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 meter i 2012, sølvmedalje i EM 2014 og bronsemedalje i EM 2016 - da Filip vant suverent på den gamle OL-stadion i Amsterdam.