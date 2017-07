Legg frem alle blodverdier, Henrik Ingebrigtsen!

Kommentar Henrik Ingebrigtsen (26) er forsvarsløs når personsensitiv informasjon lekkes. For å fjerne dagens dopingmistanke, er det en ting som gjelder: Legg alle testresultater frem!

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det må tas forbehold i alle bauger og kanter om den angivelige plasseringen av Henrik Ingebrigtsen på en «mistenkt-liste» hos det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), for her er spørsmålene så langt betydelig flere enn svarene.

Noen ting kan vi imidlertid fastslå allerede:

• Henrik Ingebrigtsen er testet en haug med ganger, og har aldri testet positivt på noe ulovlig. Han utsettes nå for en kjempebelastning, ved at hackere igjen skal ha offentliggjort personinfo fra en oversikt over utøvere det ble ansett som grunn til å overvåke ekstra nøye. Dette er ikke en «skyldig-liste», men ser ut til å være utslag fra et maskinelt system for overvåking.

• Problemet for alle utøvere som havner i denne situasjonen, også tilfellene der det måtte finnes andre forklaringer enn at man har tatt noe som ikke er tillatt, er at de fort påføres et betydelig omdømmeproblem uansett. Det skyldes at det er så håpløst å bevise at man er ren, all den tid prøver uten utslag bare viser at det ikke ble funnet noe i den testen. Slik sett lykkes hackerne med å sette utøvere, uavhengig av om de faktisk har gjort noe galt eller ei, i en skikkelig skvis.

Det vi på generelt grunnlag kan si, er at utøveres blodpass er innført som en form for overvåkingsmekanisme. Det består av en samling av tidligere prøver, med en beregnet snittverdi for hver enkelt. Her er svingninger i verdiene en indikator for å slå alarm om noe potensielt mistenkelig, som kan danne grunnlag for å ha vedkommende nærmere under lupen. Riktignok kan blodavvik brukes som selvstendig grunnlag til å sanksjonere i ekstreme tilfeller, men dette er lite anvendt i praksis. Poenget med å overvåke variasjoner i blodverdiene, er å kunne avsløre utøvere som har økt egne blodverdier på ulovlig vis, for eksempel gjennom bloddoping.

Høye blodverdier øker kroppens prestasjonsevne, og er en av grunnene til at det trenes mye i høyden, når form skal spisses inn mot et mesterskap. Det er også store individuelle forskjeller på hvilket nivå man er utstyrt med fra naturens side. Men det har forekommet en rekke tilfeller av at blodmanipulasjon er benyttet for å skaffe seg konkurransefortrinn.

Hva handler så denne konkrete saken om?

Så sant dokumentene fra den russiske hackergruppen er autentiske, får Ingebrigtsen merkelappen «sannsynligvis dopet», mens «blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves» er å lese ut av dokumentene, og han scorer middels på en skala fra 1-3 om hvor høyt saken prioriteres.

Vi vet også at Ingebrigtsen-familien skal ha hatt en anelse om at han ble overvåket, ut fra testhyppigheten, men stort mer kjenner vi ikke til ennå.

Så hva bør Ingebrigtsen gjøre nå?

Trolig er det lurt, selv om det er ubehagelig å få personinfo hacket, klokest å legge hver eneste måling frem for offentligheten, og forklare situasjonen i åpent lende.



Alle spørsmål om blodverdier og blodpass bør møtes med full åpenhet.

Fordi det, hvor urettferdig det enn måtte føles, er så håpløst å få ristet mistanken av seg når den først er etablert.