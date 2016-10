Ingebrigtsen svever: – Må bruke hodet bedre

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Her svever Henrik Ingebrigtsen (25) i håp om at han snart har lagt alle skadeplagene bak seg og at han endelig har lært seg å bruke hodet.

– Jeg har lært av denne sesongen, om hva jeg skal gjøre - og ikke skal gjøre. Jeg må bruke hodet litt bedre. Det kan være lurt å ta én uke av, i stedet for å måtte ta et tre måneder langt avbrekk, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

MOT BEDRE TIDER: Henrik Ingebrigtsen er klar for å bytte svevetrening mot normal trening. Her er han ferdig med en økt i spesialmøllen på toppidrettssenteret på Sogn i Oslo. Foto: Vågenes , VG

Han tilføyer at det - å ta det sikre for det usikre og legge inn litt hvile innimellom - kan være vanskelig nå som brødrene Jakob (16) og EM-gullvinner Filip (23) «gjør det så bra.»

Det er imidlertid ingen vei utenom, med tanke på OL-sesongen som var og VM-sesongen som kommer.

Punktert bakdekk



Og tåoperasjonen han har vært gjennom, samt den bakre lårmuskelen som var 20 prosent funksjonell da han løp i sommer.

– Det er ikke så mye. Jeg lurer egentlig på hvordan jeg klarte det. Det var som å skulle starte i et sykkelritt med punktert bakdekk. Jeg visste at det ville ha gått mye fortere med luft i dekket, men var likevel innstilt på å gjøre mitt beste, sier han.

Han jogger på Olympiatoppens AlterG-mølle i kjelleren på toppidrettssenteret i Oslo. Det er andre gang siden tåoperasjonen tidligere i høst. Kroppsvekten hans er redusert til 60 prosent ved hjelp av spesialmøllens teknologi. For å redusere belastningen på Hernrik Ingebrigtsens skadete bakre lårmuskel, kalt hamstringen.

En stund var et inngrep i hamstringen «worst case scenario». Det er det ikke lenger. Den bakre lårmuskelen «fungerer».

For et par dager siden var han ute og jogget på vanlig underlag og i naturlige omgivelser.

– Work in progress



GUTTA BOYS: Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sammen med Henrik og Filip foran 1500-meteren i Rio, som ikke gikk så bra - for noen av brødrene. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Neste skritt er å få hamstringen hundre prosent. Den er klart bedre nå enn den var gjennom sesongen. Jeg har fått god hjelp av Olympiatoppen og er veldig fornøyd med fremgangen. Jeg har ikke målt den, men tror jeg har cirka 70 prosent styrke i venstre fot (sammenliknet med den høyre) nå, sier han.

– Spørsmålet er ikke om den blir bra, men når den blir bra, understreker norgesrekordholderen på 1500 meter (3.31,46).

I løpet av økten sørger AlterG-møllen for at kroppsvekten til EM-gullvinneren fra 2011 gradvis øker til 90 prosent av den naturlige.

– Det er «work in progress». Det er noe jeg kan gjøre med den, og noe jeg ikke kan gjøre. Tåa blir bra om et par uker, hamstringen er god nok til å jogge. Men intervaller på 20 kilometer i timen ligger en måned frem i tid, intervaller på 25 kilometer i timen to måneder frem i tid, forklarer Henrik Ingebrigtsen.

Inne-EM i Beograd?



Det er likevel ikke til hinder for at han nå har dratt til Flagstaff i Arizona for et fire uker langt treningsopphold i høyden sammen med sine to yngre brødre.

– Det passer bra. På grunn av høyden (drøyt 2000 moh) tar vi det uansett rolig de første ukene, og treningsfasilitetene der er veldig bra, sier han.

På spørsmål om hvilke planer han har med tanke på konkurranser, for eksempel inne-EM i Beograd i begynnelsen av mars neste år, svarer Henrik Ingebrigtsen at «hovedfokus» er at sesongen 2017 «blir best mulig». VM er 5. til 13. august i London, der han tok 5. plass i OL for fire år siden.

– Det er kun sommersesongen som gjelder, understreker han.