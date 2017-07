Her er historien om «hackerne» som navngir Ingebrigtsen

TROYES (VG) Torsdag var det Henrik Ingebrigtsen (26), neste gang kan det være andre: Idrettsstjerner over hele verden må belage seg på mer «hacking» i fremtiden.

Det sier lederen for cybersikkerhetsavdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hans Christian Pretorius, et halvt år før OL i Sør-Korea.

– Hendelsene vi har opplevd viser at det er grunn til å tro på økt grad av hacking også innenfor idretten i fremtiden. Det er bekymringsfullt. Dette er sensitive personopplysninger. At det ikke er sikret godt nok, men mulig å stjele, er uheldig. Det må idretten ta inn over seg, sier han til VG.

– Hva ønsker hackerne å oppnå?

– De stjeler tilsynelatende informasjon for å få frem et budskap, sier NSM-lederen.

Skader antidopingarbeidet



Pretorius vil ikke spekulere, men internasjonalt har det for lengst blitt hevdet at målet er å destabilisere antidopingarbeidet – og rette fokuset bort fra russisk doping.

Listen som ble lekket i går, og som angivelig stammer fra IAAF, inneholder navn på utøvere som skal ha målt så unormale blodverdier at de krever ekstra oppfølging fra dopingjegerne. Bak navnet til Henrik Ingebrigtsen sto det «Sannsynligvis dopet».

Friidrettsutøveren har ikke besvart VGs henvendelser, men pappa Gjert sier at sønnen har medfødt høye blodverdier. De skal ikke svinge unormalt mye, mener han.

– Vi har i lang tid mistenkt at Henrik står på en liste hos IAAF. Det har vært mye testing. Noen ganger har han løpt mot nesten utelukkende afrikanere, og likevel vært den eneste som ble testet etterpå. Det syntes vi var påfallende, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han understreker at sønnen er så ren som kildevann. Det samme mener lillebror Jakob:

Hos Antidoping Norge mener de den ferske lekkasjen er med på å skade antidopingarbeidet.

– Uten å vite om denne informasjonen er ekte eller ikke, så er det snakk om personlige opplysninger. De hører ikke hjemme i offentligheten, men kan skape grunnløse mistanker mot enkeltpersoner, sier daglig leder Anders Solheim.

– Skulle du helst sett at media ikke omtalte slike lekkasjer?

– Det må iallfall være hackernes intensjon å fremstille utøvere i dårlig lys. Hvilken annen intensjon skulle de ha? Det er ingen grunn til å hjelpe dem med å oppnå den oppmerksomheten, sier Solheim.

«Fancy Bears»



Det var hackergruppen «Fancy Bears» som slapp materialet der Henrik Ingebrigtsens navn befant seg. Gruppen skal ha blitt etablert for godt over ti år siden.

Flere av verdens ledende sikkerhetsselskaper forteller at alle spor leder mot Russland. Hans Christian Pretorius i NSM mener det er umulig å kunne fastslå at russisk etterretning er involvert kun basert på tekniske spor. I så fall er man avhengig av tradisjonelt etterretningsarbeid i tillegg.

Anerkjente The Economist er likevel blant dem som har skrevet at Fancy Bears har koblinger til russisk etterretning.

– Dette er bare enda et desperat forsøk på å ta fokus vekk fra teamet, som er statssponset doping, sa USADA-sjef Travis Tygart i fjor høst.

Han siktet til OL i Sotsji i 2014. Der skal russiske tjenestemenn og FSB-agenter ha bidratt til omfattende organisert doping. Det hindret senere en rekke russiske utøvere fra å delta i Rio-OL to år senere.

Og da vendte Fancy Bears blikket mot idretten. De hadde allerede angrepet Nato, Det hvite hus og den franske TV-stasjonen TV5 Monde. Nå var det derimot Verdens Antidopingbyrå som fikk elektronisk besøk.

Databasen over medisinske fritak til Rio-OL ble hacket, og «Fancy Bears» publiserte medisinske opplysninger på sine nettsider. VG mottok også informasjon fra den russiske gruppen.

Av dem som fikk søkelyset rettet mot seg, var syklisten Bradley Wiggins. Han, avslørte dokumentene, hadde fått medisinske fritak til å bruke et steroid som normalt ville vært forbudt i dagene før store treukersrittt, tre år på rad.

– Cybermobbingen av uskyldige utøvere som angripes av disse hackerne er feigt og forkastelig, sa Travis Tygart på et tidspunkt i fjor.

Omtrent samtidig var Fancy Bears godt i gang med å angripe det demokratiske partiet i USA, i et forsøk på å vippe valget i favør av Donald Trump. En rekke av Hillary Clintons e-poster sto blant annet sentralt i den skandalen.

Men Fancy Bears var ikke ferdig med idretten: I april i år bekreftet det internasjonale friidrettsforbundet IAAF at de hadde hatt uønsket besøk 21. februar. Det kan være bakgrunnen for informasjonen som ble offentliggjort denne uken, der Henrik Ingebrigtsen figurerer på en «mistenktliste» over friidrettsdopere.

Listen er fra våren 2016.

– Må sjekkes



Et år senere, i mai 2017, snakket Ingebrigtsen om doping med TV 2. Han har norgesrekorden på 1500 meter med tiden 3.31,46.

– Stort sett alle jeg har snakket med mener at de som har klart å springe under, har vært dopet. Derfor vil jeg bevise at de tar feil, sa han til kanalen.

– Bare tenk den følelsen om du vet han på siden av deg er dopet, og du knuser ham. Tenk den «egoboosten». «Du kan bare jukse så mye du vil, jeg tar deg uansett!», fortsatte Ingebrigtsen leende.

Norges Friidrettsforbund har ikke på noe tidspunkt mottatt informasjon fra IAAF eller Det europeiske friidrettsforbundet om at en norsk utøver har avgitt unormale og mistenkelige blodprofiler. Det sier friidrettspresident Ketil Tømmernes.

– Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen. Siden vi ikke har mottatt noen informasjon må vi rett og slett sjekke om det den russiske hackergruppen Fancy Bears slapp i går er riktig, sier han.