Henrik Ingebrigtsen: Vil ikke nekte Jakob (16) VM-start

Henrik Ingebrigtsen (26) vil ikke sette foten ned hvis lillebror Jakob (16) skulle klare kvalifiseringstiden og bestemme seg for å stille til start på 1500 meter i London-VM om halvannen måned.

– Det ville jo være sensasjonelt, da kan han nærmest lage historie. Å starte i VM som 16-åring. Hvor kult er ikke det. Det er vanskelig å si nei til det. Jeg ville hatt vanskelig for å gjøre det, svarer Henrik Ingebrigtsen på spørsmål om hvilke råd han ville gitt Jakob Ingebrigtsen - hvis det skulle bli aktuelt.

Leste du? Mental nedtur å miste VM

Det vil si om Jakob Ingebrigtsen skulle klare å senke sin ferske personlige rekord på 1500 meter fra 3.39,92, til VM-kvalifiseringskravet 3.36. Tidsfristen for påmelding til mesterskapet i London er 23. juli. Hans personlige rekord i Stockholm sist helg var en forbedring av den forrige med nesten tre sekunder.

Bakgrunn: Kan glemme 2017-VM

Lørdag ettermiddag løper Jakob Ingebrigtsen 5000 meter for Norge i lag-EMs 1. divisjon (nivå 2) i finske Vasa. Henrik Ingebrigtsen skal se løpet fra TV-stolen hjemme i Sandnes, med et sett krykker innen rekkevidde.

Det er bare en uke siden han ble operert for en skade i venstre bens bakre lårmuskel. Gullmedaljevinneren fra Helsinki-EM er ute for resten av sesongen. Han skal kanskje til London for å se friidretts-VM fra tribunen i august. For fem år siden tok han, på samme stadion, en sensasjonell 5. plass på 1500 meter i OL.

– Det er ikke bare-bare å senke tiden på 1500 meter med over tre sekunder. Jeg ville svare nei, svarer Henrik Ingebrigtsen på spørsmål om det er realistisk å tro at Jakob Ingebrigtsen skal komme til å klare det i løpet av en måned.

Leste du? Jakob etter rekordløpet: Var litt nerve

– Jeg ville sagt «nei», det skjer ikke i år. Men samtidig ville jeg ikke veddet imot. Han har vist at han er i stand til å løpe veldig fort, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han understreker at det er pappa og trener Gjert som har «siste ord» når det gjelder planer og beslutninger angående Jakob Ingebrigtsen.

– Risikoen med å starte i VM er at han kan få «døren i trynet». Men hvis han hadde klart å «isolere» deltakelsen til at det eventuelt ville være en enorm opplevelse, tror jeg det ikke ville vært negativt, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Han ville fått erfaring med hvordan VM fungerer, og han ville ha vært gjennom det sirkuset. Så er spørsmålet om det er viktig med tanke på neste VM, funderer Henrik Ingebrigtsen.

Fikk du med deg denne? Fridde til kjæresten

Han forteller at han kommer til å prate med Jakob over telefon foran 5000-meteren i Vasa lørdag. Henrik Ingebrigtsen «fungerer» som en sparringpartner for Jakob med hensyn til løpstaktikk. I forbindelse med halvmilen er det likevel ikke sikkert han har veldig mye å bidra med.

– En av gangene jeg er blitt aller mest imponert over ham, var da han løp 5000 meter i junior-NM i Brandbu (august) i fjor. Han gjorde det som om han hadde gjort det hver dag de siste 10 årene. Han var iskald og hadde en kanon siste runde, og det var hans femte løp den helgen, forteller Henrik Ingebrigtsen.

Leste du? Gravid i 5. måned - senket «persen» med 11 sekunder

Ifølge storebror er det Jakobs eneste 5000 meter i konkurranse på bane. Nummer to er i Vasa lørdag klokken 15.15 norsk tid, 45 minutter etter at «mellombror» Filip (24) forhåpentligvis har spurtet Norge inn til 1. plass på 1500-meteren i lag-EM.