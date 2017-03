Henrik Ingebrigtsen tok EM-sølv: – Han er nok litt irritert nå

Henrik Ingebrigtsen (26) sikret sesongens først medalje da han ble nummer to i 3000 meter innendørs.

– Dette var veldig, veldig bra. Ting ser lovende ut før vårtreningen nå, sier Gjert Ingebrigtsen til VG kort tid etter at sølvet ble sikret.

Spanske Adel Mechaal ble europamester på distansen med tiden 8:00.60, 33 hundredeler foran Ingebrigtsen på sølvplass.

– Han ble litt overivrig i dag. Han forsøkte å løpe forbi i siste sving, men da blir det noen ekstra meter rundt. Så fikk han en albue og kom litt ut av balanse. Hadde han holdt seg i ro i ryggen og løpt forbi på slutten, kunne det blitt medalje av en annen valør, mener Ingebrigtsen,

– Han er nok litt irritert nå, legger Ingebrigtsen til.

Den eldste av de tre løpesønnene hans holdt imidlertid enkelt unna for den tyske bronsevinneren Richard Ringer i serbiske Beograd.

Idet det var 400 meter igjen startet Ingebrigtsen langspurten. Han hadde størst fart på nest siste langside, men Mechaal klarte å svare.

I fredagens kvalifisering løp Ingebrigtsen over fem sekunder raskere, og han har tidligere løpt rundt 15 sekunder raskere innendørs.

Marius Vedvik - som ble nummer 15 i fredagens kvalik - hyllet sin lagkamerat på twitter etter medaljen.

Sett denne? Stortalentet Jakob Ingebrigtsen: – Det er unikt

USA-tur i april

For etter at en smertefull 2016-sesong endte med operasjonen, startet 2017 glimrende for Sandnes-løperen.

– Løpet i dag var oppløftende. Vi har gjort en veldig grundig jobb, så det er fint å se at det fungerer, sier far Ingebrigtsen.

Sølvet er storebror Ingebrigtsens andre innendørsmedalje. I 2015 ble det bronse på samme distanse i Praha.

Nå venter noen rolige dager hjemme i Sandnes. I april tar Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen turen til USA.

– Vi drar til USA i midten av april. Så sesongdebuterer alle tre i ulike konkurranser der borte. Det blir høydeopphold i Flagstaff og en tur til Portland, opplyser Gjert Ingebrigtsen.

Pappa Gjert: Familien har æren for Ingebrigtsen-suksessen

Filip Ingebrigtsen bommet: – Ingenting å frykte

Broren Filip Ingebrigtsen - som ble europamester på 1500 meter sommeren 2016 - forsøkte seg på samme distanse i Beograd, men bommet i kvalifiseringen.

– Filip har i likhet med Henrik veldig lite konkurransetrening. Med den typen trening han har i kroppen er alt fint og flott i 1100 til 1200 meter, men så blir beina parkert. Men det er ingenting å frykte, sier Gjert om Filip Ingebrigtsen.

– Henrik har så flere år på nakken. Han har holdt på lenger med dette, og har mye med seg. Han skal bare ha en god periode med trening, også er han der. Det er ennå 2-3 år før Filip har samme løpsstyrke, sier Gjert Ingebrigtsen.

Om Jakob: Et hestehode foran Filip