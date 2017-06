Henrik Ingebrigtsen: – Mental nedtur å miste VM

Henrik Ingebrigtsen (26) innrømmer at det er en enorm nedtur for ham ikke å kunne stå på startestreken i friidretts-VM i London til høsten - fem år etter hans internasjonale gjennombrudd samme sted.

– Jeg begynte å glede meg til VM allerede foran forrige sesong og har jobbet vanvittig hardt for å være i min beste form noen gang til det. Det som er verst er at treningen har gått så ekstremt bra den siste måneden. Jeg har følt meg dødssterk, og så må jeg inn og bli operert. Det er det verste mentalt, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

Han lar seg intervjue umiddelbart etter at Sakari Orava, med bistand fra blant andre den norske forbundslegen Ove Talsnes, har operert ham i Finland.

EM i desember



Inngrepet i «sitteknuten» høyt oppe på venstre lårs bakside tok 75 til 80 minutter tirsdag morgen, ifølge Talsnes.

Henrik Ingebrigtsen sier han sov i en halv time og var våken i 40 minutter mens operasjonen foregikk. Begge understreker at inngrepet var vellykket. Etter planen skal de sette seg på flyet tilbake til Norge onsdag kveld.

– Jeg skal kunne småjogge om to måneder. Et av mine delmål er å stå på startstreken i terreng-EM i desember. Nå er det akkurat ett år til neste Bislett Games. Da skal jeg være fit for fight og i mitt livs form, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han forteller til VG at han i begynnelsen av mars, da han vant sølvmedalje på 3000 meter i inne-EM, følte han var ferdig med «dette». Det vil si skaden i tåen som han ble operert for etter Rio-OL, og ikke minst problemet med den bakre lårmuskelen som han slet med hele forrige sesong - men lot være å operere.

Men så sa det «pang» under mileløpet i Eugenes Diamond League-stevne den siste helgen i mai.

Ny skade uunngåelig



– Jeg fikk litt problemer med hamstringen (bakre lårmuskel) en uke før start i Eugene (Oregon, USA), og måtte få behandling. Men på startstreken var jeg smertefri, selv om jeg var litt tung i kroppen.

– Da jeg var i gang med løpet, følte jeg meg overraskende sterk. Men da det gjensto 500 meter kjente jeg det på baksiden av låret, sier Henrik Ingebrigtsen.

Beslutningen om operasjon ble tatt forrige uke. På spørsmål om hvorfor han sa nei til operasjon etter Rio-OL - samtidig med tåoperasjonen - svarer Henrik Ingebrigtsen at muskulaturen hans den gang var «såpass redusert» og ikke egnet for det.

– Bedre muskulatur er bedre egnet for operasjon, sier han.

Det var den paradoksalt nok nå.

Han forteller at den finske kirurgen, Sakari Orava, mener en ny skade «var uunngåelig». Den ville kommet før eller senere, fordi hamstringen ikke ville tåle «den siste lille prosenten» ved maksimal belastning.

Friidrettsforbundets lege, Ove Talsnes, samtykker.

Krykker i to uker



Han påpeker at inngrepet i Ingebrigtsens lår var «potensielt farlig», fordi det er i nærheten av store nervestrukturer. Isjasnerven måtte isoleres.

Men operasjonsteamet på totalt fem personer oppdaget ikke noe mer enn forventet da Ingebrigtsens lår ble åpnet.

Kort fortalt: Arrvev og avrivninger, og så samlet de «den senen» som en ny sene.

– Det er ikke en uvanlig skade for de som løper. De fleste er mellom eller langdistanseløpere. Det er også noen sprintere, pluss en del fotballspillere, forklarer Ove Talsnes.

Han sier at Henrik Ingebrigtsen må ha støtte av krykker i mellom to og tre uker, til såret er grodd. Det er ikke aktuelt for ham å løpe før det er gått åtte uker etter operasjonen.

– Han sier at han vil stå på startstreken i terreng-EM i desember. Hvor realistisk er det?

– Man skal aldri ta fra folk motivasjonen når det gjelder slik ting. Men da skal det går raskere enn forventet. Målet hans er å komme tilbake i verdenseliten på 1500 meter. Samtidig er det viktig å ha delmål, svarer lege Ove Talsnes.