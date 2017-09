Har løpt 20 maraton på 20 dager

RÅDHUSPLASSEN (VG) Her fullfører Right to Play-leder Jimmy Vika (37) sitt 843 kilometer lange veldedighetsmaraton.

I løpet av de siste 20 dagene har Vika løpt maraton hver dag. Etter at han løp første etappe på Svalbard 28. august, har han vært innom hvert av Norges 19 fylker.

Det 20 dager lange veldedighetsprosjektet har vært en innsamlingsaksjon for å bedre jenters skolehverdag i Midtøsten.

Upåklagelig sprek løp Vika inn til tiden 4.12.24 i Oslo.

– Det har vært så mye adrenalin i kroppen i dag, så følelsen jeg har nå lyver nok litt, sier Vika til VG.

– På slutten gikk det masse tanker gjennom hodet om alt jeg har vært gjennom, og det ble bare et «rush». Men det har vært krevende underveis, det å nullstille hver dag og reise masse. Vi har nesten ikke fått tid til å hvile, sier 37-åringen om prosjektet med navnet 202020.

Vikas kone: Løp 24 timer på tredemølle

Tidspress for å rekke fly

Han sier han har drømt om å gjennomføre prosjektet i et par år, men at planlegging for alvor startet ved juletider i fjor.

Tidligere har Vika løpt tre maraton på et døgn, og ultraløp på mellom 160 og 190 kilometer.

– Jeg tenkte: Hva kan jeg gjøre som er litt spesielt? Samtidig var det viktig å koble det opp mot noe som er mye større enn meg selv. Når jeg begynte å jobbe i Right to Play falt brikkene på plass.

LØPEMØTE: Prosjektleder Thora Ingeborg Dystebakken og Jimma Vika passerer drikkestasjonen etter 34 kilometer, rett nedenfor Akershus Festning. Foto: Even Braastad

Hvilke tider Vika har levert på de ulike distansene har ikke vært i fokus, men ved et par anledninger ble tiden uungåelig å forholde seg til.

På Svalbard måtte han løpe under fire og en halv time for å rekke flyet videre, og også i påfølgende etapper i Tromsø, Bodø og Alta ble det hektisk virksomhet for å komme seg videre.

Målet har vært å samle inn en million kroner. Før lørdagens løp hadde organisasjonen samlet inn 620 000 kroner, men veldedighetsstrømmen har vokst gjennom dagen.

– Jeg har troen på millionen. Jeg vet at det kommer en del kroner til, så vi drømmer om det og ønsker at folk skal bidra så mye som mulig ved å «vippse».

Prosjektleder Thora Ingeborg Dystebakken har vært med Vika på hele reisen, og har selv vært med på ulike deler av alle etappene.

– Vi er en liten organisasjon, så denne turneen har vært viktig for at folk blir kjent med oss. Midtøsten er et av stedene hvor vi har hatt prosjekter, og Jimmy har selv vært der og sett behovet for bedre utdanningsmuligheter for jenter, sier Dystebakken.

– Jeg har tenkt mye på det underveis. For meg har det vært den store drivkraften når det har gjort vondt. Det har ikke vært noen ego-trip, jeg har hatt et mål med prosjektet. Jeg har vært i Midtøsten og følt på kroppen det behovet spesielt jenter har der, sier Jimmy Vika.

– Jeg har to døtre selv og jeg ønsker at alle jenter i verden skal ha samme mulighet som de har.

I MÅL: Thora Ingeborg Dystebakken, Jimmy Vika og pressekontakt Benedicte Borchgrevink jubler over fullført veldedighetsmaraton. Foto:

Maraton-Moen: Satte norsk rekord

To høydepunkter

På hvert eneste stoppested har 37-åringen fått løpeselskap på deler av de 42 195 meterne.

– Det har vært to høydepunkter, i tillegg til i dag, på denne turen. Det første var i Holmestrand, mitt hjemsted. Der var det 300 mennesker med å løpe, sier Vika.

Dystebakken informerer om at rundt 1500 personer har vært med å løpe underveis i prosjektet.

– Det andre høydepunktet var i Bodø. Der var det masse barn med å løp. Jeg har løpt for å samle inn penger til barn, og det var noe spesielt ved at barn var med på å samle inn penger for andre barn. Den koblingen var veldig fin, sier Vika.

Nå venter mindre trening, langt mer hvile og mer søvn for trebarnsfaren.

– Jeg har sovet i snitt fem timer i døgnet. Så det har ikke vært en varig løsning, men det har gått for en periode, sier Vika og smiler.

– Jeg har stått opp klokken fem hver lørdag og søndag i et halvt år for å løpe tre timer på mølle eller i skogen. Jeg er en familiefar med tre barn, så det er klart det blir krevende.

PS! VG omtalte for to år siden Vikas kone, Jeanette, som løp 24 timer på tredemølle i forbindelse med Oslo Maraton. Jeanette J. Vika løp søndag trippelen (maraton + halvmaraton + 10 kilometeren), og ektemannens plan var å heie henne i mål, før han får seg litt velfortjent hvile.