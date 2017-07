Gjert Ingebrigtsen har snudd - nå skal Jakob (16) til VM

Jakob Ingebrigtsens (16) superløp lørdag har fått faren til å snu 180 grader. Nå vil han sende yngstemann til VM, ifølge Aftenposten.

Da Jakob Ingebrigtsen (16) lørdag for første gang i karrieren løp 3000 meter hinder, smadret han VM-kravet for seniorer.

Det fikk far og trener Gjert Ingebrigtsen til å åpne for at sønnen kunne få billett til London-VM i august.

Det skjedde etter at han først hadde avfeid muligheten.

– Vi forandrer aldri planene. De ble lagt i august i fjor, og de er laminert. Der forandres ingenting, fastslo Gjert Ingebrigtsen midt i juni.

OMBESTEMTE SEG: Gjert Ingebrigtsen sa først kategorisk «nei» til at yngstemann skulle til VM. Nå har pipen fått en annen låt. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Nå har Gjert gått enda lenger i å endre mening, og mandag var beskjeden klar:

– Vi regner med han blir tatt ut og da regner vi med at han blir med også, sier han til Aftenposten.

Forbundet vil ikke nekte VM-plass

Yngstemann Ingebrigtsen løp lørdag inn til 8.26,81 i Beliga, godt under VM-kravet på 8.32.

Superløpet fikk far Ingebrigtsen til å innse at de nå for alvor måtte begynne å tenke på senior-VM som en reell mulighet.

– Til nå har VM-deltagelse vært hypotetisk. Jakob har jo ikke vært kvalifisert, men nå er han det på 3000 meter hinder. Nå skal vi sette oss ned å snakke sammen, og ta en prat med friidrettsforbundet, sa til VG lørdag.

Ifølge Aftenposten har Norges Friidrettsforbund ingen planer om å sette seg på bakbena. Søndag fortalte sportssjef Håvard Tjørhom til avisen at han mener de som greier VM-kravet, absolutt skal være med i diskusjonen om VM-plass, og at de ikke vil stå i veien for at Ingebrigtsen får løpe i VM.

Det formelle VM-uttaket skjer 24. juli.

Utelukker ikke VM-historie

Selv om veiet til Senior-VM i London nå ligger vidåpen for løpetalenten, er målet fremdeles U20-EM.

– Vi hadde en diskusjon på om vi skulle endre, men det var uaktuelt. Vi fortsetter med planen, sier Gjert Ingebrigtsen til Aftenposten.

Selv om hovedfokuset ligger på EM, håper han sønnen kan bite fra seg også i VM.

– Vi får se når vi kommer til VM om det ikke skrives historie. Han blir kanskje en av de yngste noen sinne til å ta seg til en finale. Det blir spennende, sier han til avisen.

