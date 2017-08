Hvilken av disse medaljene er best på smak? Henrik Ingebrigtsen (26) mener bronsen til lillebror Filip. Verdensmester Karsten Warholm (21) fnyser av uttalelsen.

– Jeg ville aldri byttet ut min gullmedalje mot en bronsemedalje, sier Warholm på telefonen til VG mandag ettermiddag.

Det er gått fem dager siden 21-åringen fosset inn til en sensasjonell triumf på 400 meter hekk under VM i London. På mesterskapets siste dag sikret Filip Ingebrigtsen en formidabel bronsemedalje til Norge på 1500 meter. Og det var da Henrik Ingebrigtsen rykket ut med meldingen om at bare Vebjørn Rodals OL-gull fra 1996 veier tyngre enn lillebrorens VM-bronse.

Med andre ord: Større enn Warholms gull.

– Jeg skal ikke rakke ned på andre idrettsprestasjoner, men på 1500 meter kommer det ikke bare an på deg selv. Det er vanvittig mange andre som har «et ord med i laget». På 1500 meter får du ikke din egen bane, uttalte Henrik Ingebrigtsen.

– En rar ting å si



Warholm stusser over uttalelsen. Han understreker overfor VG at dette er første og siste gang han uttaler seg om saken.

– Først og fremst vil jeg si at det var helt sykt av Filip. Det er en helt fantastisk prestasjon. At Norge går fra å ikke ta medalje på årevis til å ta to på ett mesterskap, er helt sykt. Det er nye tider, og vel unt for friidretten, sier han muntert, slik vi har vært vant til å høre ham de siste ukene.

Han blir straks mer alvorlig. Gullvinneren legger ikke skjul på at han umiddelbart ble satt ut storebror-Ingebrigtsens utspill.

SÅ GLADE: Jubelen sto i taket fra både Henrik og Filip Ingebrigtsen da sistnevnte (til venstre) løp inn til bronsemedalje. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Jeg fikk med meg Henriks kommentarer, og det første jeg tenkte var at det var en rar ting av ham å si. Folk skal få ha egne meninger, for all del, men vi spiller jo på lag og burde ikke sammenligne slike ting. Jeg synes faktisk det blir latterlig å sammenligne på den måten.

Warholm etterlyser respekt fra én utøver til en annen, og mener nettopp det burde være grunnpilaren i slike situasjoner.

– Jeg vet ikke om det var noe som bare ble sagt i seiersrusen, men det er et merkelig utsagn. Man burde kanskje ta litt mer hensyn. Jeg tar ikke meg selv så veldig høytidelig, så jeg preges ikke så veldig av det. Jeg er uansett fornøyd med min egen innsats, sier han.

Warholm forteller at det har vært stor pågang etter triumfen i London, men at han nå bare prøver å nyte seieren.

– Bare tull



En av Norges beste sprintere på 90- og tidlig 2000-tall, John Ertzgaard, er lykkelig over de norske resultatene i årets VM. Men også Ertzgaard misliker storebror Ingebrigtsens forsøk på å sammenligne.

– Å begynne en slik diskusjon er bare tull, sier Ertzgaard til VG.

40-åringen, som er sportssjef for friidrett på Wang Toppidrett, mener det er en vrien øvelse som man skal holde seg for god for.

– Jeg synes ikke noe om å sette de opp mot hverandre. Vi burde løfte norsk friidrett opp, istedenfor å ta det ned med en sånn debatt. For det synes jeg den gjør. Vi må «fremsnakke», ikke snakke ned, fortsetter han.