VM-helten har landet: – Jeg må prøve å nyte øyeblikket

GARDERMOEN (VG) Karsten Warholm (21) har igjen satt sine gullføtter på norsk jord.

Onsdagens VM-vinner på 400 meter hekk var med SAS-flyet SK810, som ble møtt av brannbiler som sprøytet vann over flyet for å ære Norges nye folkehelt.

Da han kom ut i ankomsthallen på Gardermoen, ble Warholm møtt av mikrofoner og kameraer. Men det er ikke nok til å vippe verdensmesteren av pinnen. Han var tilsynelatende like rolig. Men gullmedaljen hadde han overlatt til trener Leif Olav Alnes å passe på.

– Det er alltid hyggelig å bli tatt imot på flyplassen, sa Warholm om alle journalistene som var på plass.

– Jeg må prøve å nyte dette øyeblikket. Det hadde vært kjipt om ingen brydde seg. Så en må bare fryde seg over pågangen.

HJEM IGJEN: Karsten Warholm lemper kofferten inn i bilen. I bakgrunnen trener Leif Olav Alnes. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Les også: Slik ble Warholm verdens beste

– Har du forstått at du er verdensmester nå?

– Det begynner å synke inn, men vi får bruke enda litt tid på det. Kanskje det er sånn det føles. Vi får se.

«Alle» vil naturlig nok ha en bit av Warholm etter at han brukte 48,35 sekunder på 400 meter hekk i regnværet onsdag kveld. Men verdensmesteren skal først og fremst lade opp til Diamond League-stevnet i Zürich 24. august.

Les også: Warholm: – Vil ikke bli en slitsom type

Warholm kunne fortelle at han satt i cockpiten på flyet.

– Det er det bare pensjonister som får lov til, så jeg vet ikke åssen jeg skal tolke det ...

– Uttrykket ditt etter målpassering blir sammenlignet med Munchs «Skrik». Hva sier du om det?

– Det må vel være bra. Jeg har sett forskjellige redigeringer av det bildet, og det er litt spesielt - men jeg fryder meg over det også.

Om han skal løpe andre distanser fremover, svarte Warholm:

– Jeg kommer selvfølgelig til å fortsette å satse på 400 meter hekk, men jeg kommer til å gjøre som jeg alltid har gjort: springe forskjellige distanser.

Norge har stått i kø for å hylle Ulsteinvik-karen - Norges første VM-vinner i løp for herrer. Blant dem er Petter Northug, som uttalte at «Karstens ene gull overgår alle mine 13».

Les også: Her feirer Warholm gullet med kjæresten Oda

På Gardermoen fredag kveld spurte Warholm om hvordan han liker sin nye tilværelse:

– Det er vel litt opp til dere i media. Men jeg har begynt å få litt inntrykk av det, svarte han smilende.

Så bar det hjem til bokollektivet.

Feiringen?

– Den får vente! Sesongen er ikke over.

Gullet har vakt oppsikt også internasjonalt. Etter medaljeutdelingen torsdag kveld ble han fraktet direkte til BBCs studio ved VM-stadion.

PS: Det er junior-VM i friidrett i Harstad denne helgen. Der deltar blant andre ti av Warholms klubbkolleger i Dimna. VM-deltaker Jonathan Quarcoo løp 100 meter på sterke 10,28, men med «ulovlig» vind. Ingvild Meinseth vant kvinneklassen på 11,67, to hundredeler bak pers.