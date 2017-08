Svensk kommentator: – Det ser ut som hun holder igjen

Caster Semenya (26) er storfavoritt til å vinne VM-gull på 800 meter, men Ludvig Holmberg i Expressen mener hun med vilje ikke løper så fort hun kan.

– Det sykeste med hele situasjonen? Det ser ut som hun holder igjen for ikke å skape unødvendig mye oppmerksomhet, skriver Expressen-kommentator Ludvig Holberg.

Han snakker om den sørafrikanske løperen Caster Semenya, storfavoritten før VM-finalen på 800 meter klokken 21.10 søndag kveld.

EXPRESSEN-KOMMENTATOR: Ludvig Holmberg. Foto: Geir Olsen , VG

26-åringen har lenge vært svært omdiskutert grunnet sine fysiske kvaliteter, og tidligere i sommer kom det Internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) med et forslag som kan stoppe Semenyas fremtidige mesterskapsplaner.

IAAF mener hun har for høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron, såkalt hyperandogenisme, og vil gjeninnføre regler som kan tvinge henne til å undergå medisinsk behandling.

– Må underkaste seg behandling



De får støtte fra Bo Berglund, sjefslegen for Sveriges olympiske komité, som mener sørafrikaneren må senke hormonnivået medisinsk før hun kan konkurrere.

– Vil man konkurrere i kvinnelig idrett, så må man underkaste seg behandling, sier han til Expressen.

– Vi er alle enige om at Semenya er en jente, i vanlig sammenheng. Nå er spørsmålet om hun er det også innen idretten, sier han videre.

Semenyas nederlanske motstander Sanne Verstegen, som røk ut i semifinalen i VM, mener testosteronnivået gir noen løpere urettferdige fordeler.

– For oss andre, som aldri kommer opp på det testosteronnivået som hun har ... og det gjelder ikke bare henne. Vi kommer aldri til å kunne vinne over dem, sier hun til den svenske avisen.

– Det er et veldig følsomt emne, og jeg synes Caster Semenya har blitt dårlig behandlet, sier hun videre.

Norske Hedda Hynne, som også røk ut i semifinalen, er ikke like direkte som Verstegen.

– Vi må løse denne situasjonen så raskt som mulig, sier hun til Expressen.

Mener hun kunne løpt fortere

I søndagens finale er det, uansett hva som skjer de neste ukene, liten tvil om at Semenya er den store favoritten. Hun er klar på at målet er VM-gull, men hvor mye hun kommer til å gi for å nå det målet, er Expressens Ludvig Holberg i tvil om.

– Mange har påpekt det den siste tiden, og under Diamond League-løpet i Monaco 21. juni var det ganske tydelig: Semenya sprang et kontrollert, taktisk løp og vant etter et lite rykk på oppløpet, skriver han.

Han mener hun hadde mer inne, og kanskje kunne slått verdensrekorden på 1.53,8.

– Men hvilke konsekvenser hadde det fått? Hvordan hadde omverdenen reagert om hun slo verdensrekorden, spør kommentatoren seg.