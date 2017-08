Skjebnedager for Caster Semenya: – En helt bisarr situasjon

Er verdensmester Caster Semenya (26) nødt til å medisineres for å få lov til å gjøre det hun elsker mest her i verden?

Svaret får hun neste måned. For da skal Idrettens Voldgiftsrett (CAS) igjen vurdere om utøvere med unormalt høye verdier av blant annet det mannlige kjønnshormonet testosteron, får lov til å konkurrere i kvinneklassen i friidrett.

Caster Semenya forlot årets friidretts-VM i London med en bronsemedalje på 1500 meter og et suverent gull på 800 meter.

– For meg handler det ikke lenger om å vinne. Det handler om å nyte det man gjør. Jeg elsker friidrett. Det handler om å underholde folk. Støtten har vært fantastisk. Det gir meg ro i sjelen, uttalte Semenya til NRK under mesterskapet.

Men mange mener at hun aldri burde stilt til start.

– Vi kommer aldri til å vinne mot dem, uttalte nederlandske Sanne Verstegen til Expressen under VM – og flere utøvere er av samme oppfatning.

– Jeg mener det gir et urettmessig stort konkurransefortrinn, sa Vebjørn Rodal til norske seere fra kommentatorbua til NRK.

Forbudt eller ikke?

Sportskommentator Ludvig Holmberg i Expressen fulgte Semenya fra VM-stadionet i London og vakte oppsikt med en kommentarartikkel, der han skrev: «Det ser ut som hun holder igjen for ikke å skape unødvendig oppmerksomhet.»

– Jeg mistenker at dette beror på hele situasjonen med CAS. Det kan være ødeleggende for henne å slå verdensrekorden, for eksempel, siden det kan få CAS til å gjeninnføre regelen til Det internasjonale friidrettsforbundet, sier Holmberg til VG, og kaller det hele for en «en helt bisarr situasjon».

Det har vært mye og frem og tilbake, så her må vi holde tungen rett i munnen:

• I 2011 innførte Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) en øvre grense på mannlige kjønnshormoner for utøvere i kvinneklassen.

• I 2014 la CAS ned forbud mot en slik regulering.

• Men nå tar IAAF opp kampen igjen. Trumfkortet er en forskningsrapport bestilt av forbundet selv, som CAS skal ta stilling til neste måned.

Undersøkelsen er gjort på over tusen kvinnelige friidrettsutøvere, i perioden 2011 til 2013, og 800 meter har også vært under lupen. Forskerne hevder at kvinnelige utøvere med høyest testosteronnivå løper 1,8 prosent raskere enn de med lavest testosteronnivå på Semenyas favorittdistanse.

Semenya ble tatt imot som en heltinne, etter at hun tok VM-gull i Berlin 18 år gammel:

– Veldig sensitivt

Professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole, Roald Bahr, har lest funnene fra rapporten, som er presentert i en rekke medier.

– Det er overraskende at de ikke finner noen «prestasjonsfordeler» i typiske kraftidretter, altså 100 meter, 200 meter og en del kastøvelser, sier Bahr.

Han påpeker videre at forskningsresultatene ikke gir noe entydig svar på det store dilemmaet: Bør utøvere som Semenya få konkurrere i kvinneklassen uten medisinske inngrep?

Professor ved samme skole, Sigmund Loland, vil ikke konkludere, men sier følgende:

– Utfordringen er jo at alle som står på startstreken i et VM er genetisk spesielle og velegnet til å konkurrere. Noen har en kroppsbygging som favoriserer løping, noen har stor evne til å håndtere sur muskulatur, noen har godt oksygenopptak – noen har alt.

Så hvorfor er det en utfordringen med utøvere som Caster Semenya?

– Jo, fordi det går på definisjonen av kjønn. Og det er veldig sensitivt. De opplever seg som kvinner sosialt og føler seg som kvinner, men har altså et spesielt høyt nivå av mannlige hormoner.

– Hva mener du om medisinering som løsning på dette?

– Jeg synes det er en kunstig løsning. Skal vi klassifisere etter fysiologiske verdier, finnes det lang mer enn testosteron å ta hensyn til. Prestasjoner avhenger av svært mange og komplekse mekanismer i kroppen. Jeg forstår dilemmaet, men ser ingen klar løsning selv, sier Loland.