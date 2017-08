Semenya knuste konkurrentene

LONDON/OSLO (VG) Caster Semenya (26) var storfavoritt i VM-finalen på 800 meter - og var fullstendig suveren.

Semenya løp billig hele veien, og koblet inn inn høygiret på oppløpssiden. 1,55,16 er ny personlig rekord med 11 hundredeler. Sørafrikaneren løftet armene til siden, men viste ingen stor glede da hun passerte målstreken.

– Hun gjør som hun vil. Hun var suveren på oppløpssiden, sa Vebjørn Rodal som NRK-ekspert.

– Det ser ikke ut som hun har vært i kjelleren, fortsatte han da Semenya gikk rundt i målområdet, tilsynelatende uberørt.

– Publikum var utrolig, jeg elsker dere, sa den omdiskuterte verdensmesteren over høyttaleren på OL-stadion.

MÅLPASSERING: Her går Caster Semenya i mål som verdensmester. Foto: David J. Phillip , AP

– Dette er mitt tredje hjem. Mitt andre hjem er Berlin. Folkene her er vakre, og dette er stedet å være, sa sørafrikaneren, som ble hyllet av publikum i London. Det var ingen buing.

26-åringen har lenge vært svært omdiskutert grunnet sine fysiske kvaliteter, og tidligere i sommer kom det Internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) med et forslag som kan stoppe Semenyas fremtidige mesterskapsplaner.

IAAF mener hun har for høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron, såkalt hyperandogenisme, og vil gjeninnføre regler som kan tvinge henne til å undergå medisinsk behandling.

– Hun er et av de vanskeligste dilemmaene vi har i internasjonal friidrett, sa Vebjørn Rodal på NRK-sendingen.

Semenya hadde fire globale titler på forhånd. Ved to tilfeller har hun kommet som nummer to til mål, men etter som russiske Mariya Savinova-Farnosova er dømt for doping, har Semenya også fått OL-gullet i 2012 og VM-gullet i 2011. Hun tok gull i Berlin-VM i 2009 og OL-gull i Rio i fjor.

Sølvmedaljen gikk til Francine Niyonsaba, mens bronsen gikk til Ajee Wilson.