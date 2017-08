LONDON/OSLO (VG) Manglende bakkekontakt felte Håvard Haukenes' (27) medaljesjanser, da Yohann Diniz tok suverent VM-gull.

Ingen av kappgjengerne i startfeltet på herrenes 50 kilometer i friidretts-VM hadde gått distansen raskere enn nordmannen i år.

Håvard Haukenes seilet dermed opp som en joker i medaljekampen, men med 15 kilometer igjen brast drømmen.

Da ga dommerne ham det tredje røde kortet for manglende bakkekontakt, og 27-åringen måtte pent finne seg i å trå ut av løypen.

– Det føltes urettferdig og strengt, men jeg må tenke at dommerne har alltid rett, sier han til VG etter at løpet er over for hans del.

– Det er akkurat som om tiden stopper litt opp. Det er veldig tungt. Det å bli dratt ut av en konkurranse, du kan forestille deg selv at det ikke er noe kjekt, fortsetter han.

Tidlig advarsel

Haukenes fikk tidlig to røde kort og slapp seg bevisst ut av forfølgergruppen, men trodde likevel han skulle greie å holde seg inne i løpet.

Slik gikk det ikke.

– Går man all inn og risikerer alt, kan det skje. Det er i grenseland, sier hans trener, Stephan Plätzer, til NRK.

Han sammenligner det å bli disket i VM som å jobbe hver dag i ett år med å bygge et hus, for så å se det brenne ned når du får nøkkelen i hånden.

Suverent Diniz-gull

Verdensrekordholder Yohann Diniz (39) var knusende overlegen gjennom hele konkurransen, og tok soleklart gull foran Buckingham Palace.

Franskmannen gikk i mål på 3.33,11, mens japanske Hirooki Arai og Kai Kobayashi spurtet om de to siste medaljene over syv minutter bak vinneren.

Arai tok til slutt sølvet på 3.41,17, mens Kobayashi tok bronsen.

Samtidig som franskmannen går gikk siste kilometer inn mot VM-gullet, vurdererte Haukenes å gå rett til en TV for å se hva han gjorde feil.

– Jeg sal prøve å analysere hva som var dårlig, og jobbe videre mot nye mål, sier han til VG.

– Nå med en gang?

– Ja, jeg får nesten lyst til det.

