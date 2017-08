Jakob Ingebrigtsen: Perset med 2.plass i Sveits

ZÜRICH (VG) Jakob Ingebrigtsen (16) kom på 2. plass bak tsjekkiske Vojtech Mlynár (19) på 800 meter med personlig rekord 1.49,40 - og norsk U17-rekord - på en regntung bane i Letzigrund stadion torsdag kveld.

Jakob Ingebrigtsen startet forsiktig og la seg bak i feltet, men var nummer tre - etter at haren hadde gitt seg - inn på oppløpet. Der ble Mlynár for sterk i spurten. Tsjekkeren var åtte hundredeler foran Jakob Ingebrigtsen over målstreken.

Jakob Ingebrigtsen (16) hadde ikke løpt 800 meter utendørs før han startet i «Young Diamonds Challenge» på Letzigrund torsdag kveld.

400.000 for seier Karsten Warholm kjemper om førstepremien 400.000 kroner i Diamond League-finalen på 400 meter hekk på Letzigrund stadion i Zürich torsdag. Det gjør også Filip Ingebrigtsen på 1500 meter. Norges bronsemedaljevinner fra London-VM møter tøff motstand, med blant andre ni løpere fra Kenya i det 14 mann sterke feltet. Blant Warholms syv konkurrenter i startfeltet er nummer to og tre fra London-VM, Tyrkias Yasmani Copello (30) og USAs Kerron Clement (31). Pengebonusen for 2. plass er 150.000 kroner, 3. plass gir 80.000 kroner.

Finalen på 400 meter hekk starter klokken 20.49, finalen på 1500 meter en drøy halvtime tidligere: 20.13

Hans personlige rekord på distansen var 1.51,07. Norgesrekorden for U17 tilhørte Thomas Solberg Eide med 1.50,33, mens Sondre Dingsør Skogen (21) - som også var med i ungdoms-feltet på 800 meter - kunne vise til 1.49,58 fra juni.

Han fullførte ikke løpet.

Jakob Ingebrigtsens 800-meterfelt besto av 11 unge løpere fra fem nasjoner: Norge, Belgia, Nederland, Sveits og Tsjekkia. Brorparten (6) med personlig rekord under 1.50.

Jakob Ingebrigtsen skal selvsagt delta i friidretts-NM på hjemmebane i Sandnes kommende helg. Etter det VG kjenner til, skal han ennå ikke ha bestemt seg for hvilken eller hvilke distanser han skal løpe.

PS! Wilson Kipketer har stadionrekorden på 800 meter i Zürich. Dansken løp på 1.41,24 på Letzigrund stadion for 20 år siden, ett år etter at han på grunn av sykdom ikke løp mot Vebjørn Rodal i Atlanta-OL.