Her er ekspertenes dom – Kaggestad tror på Warholm-gull i kveld

Ekspertene mener at en VM-medalje til Karsten Warholm vil plassere ham blant de store i norsk friidretts historie.

Johan Kaggestad (73) mener at Karsten Warholm ender på «øverste hylle» i norsk idrett om han tar VM-medalje på 400 meter hekk. Og TV2s sykkelekspert tror på gull onsdag kveld.

– Friidrett er en av de tøffeste idrettene å ta VM-medalje i. Det er veldig mange nasjoner med. Og husk at Warholm nå kan bli den første nordmann som tar VM-medalje på en kort løpedistanse, sier Kaggestad.

Trener for tre mestere

VERDENSMESTER-TRENER: Johan Kaggestad. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Han vet hva han snakker om. Selv om han er sykkelekspert for TV2, er det i friidrett han har hentet sine største triumfer. Han har vært trener for tre av Norges i alt seks verdensmestere i friidrett gjennom tidene. Det gjelder Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og faktisk også Trond Nymark, som kom i mål som nummer to, men som etter dopingavsløringer står som verdensmester.

– Jeg tror han tar gull. Det har jeg sagt lenge, sier Kaggestad.

– Det betyr i så fall at han kommer på øverste hylle, sammen med de andre nordmennene som har tatt VM-gull og OL-gull i friidrett. Et er ikke noe mer å si om det.

– Hvorfor vinner han?

– Fordi han er god til å løpe 400 meter med hekker. Og det virker som han har et bra hode og har en bra trener i Alnes. Han har jo et ekstremt talent. Som mangekjemper har han en allsidighet, og også en spennende motorikk.

– Får du med deg finalen?

– Ja, jeg er med TV 2 på Arctic Race og kommer nok til å følge finalen fra hotellet Scandic i Narvik.

VERDENSMESTER: Ingrid Kristiansen. Foto: Nils Bjåland , VG

– Dette er en verdensidrett, sier Ingrid Kristiansen (61), selv en av de bare seks norske verdensmesterne i friidrett gjennom tidene.

– Det er ingen bakgårdsidrett, fortsetter kvinnen som tok 10 000 meter-gull i 1987 – og med sin personlige rekord også hadde tatt VM-gull i 2017.

– Hvor høyt vil du rangere en VM-medalje?

– Det er alltid vanskelig å rangere prestasjoner. Hvordan vil det være i forhold til Vebjørn Rodals OL-gull eller mine verdensrekorder? Jeg vet ikke, men jeg vet at veldig mange driver med herrefriidrett. Det er mange land i verden, og selv en VM-bronse vil rangeres veldig høyt.

Tror på gull

Kristiansen kjenner ikke Warholm personlig, men synes han virker godt trent og at han har nervene under kontroll.

– Hvordan kommer du til å følge finalen?

– Jeg er på Naustholmen i Steigen og skal ut og padle her. Men jeg kommer sikkert til å få det med meg på en måte.

VERDENSMESTER: Geir Moen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Geir Moen (48) vet ikke sikkert hvor han skal se VM-finalen, men «det må være et sted jeg kan skrike høyt». Mossingen hadde Warholm-trener Leif Olav Alnes på 1990-tallet og følger eventyret tett.

– Nå er det finale, og da er alt mulig, sier Moen, som selv er verdensmester på 200 meter, men «bare» innendørs.

Med «alt» mener Moen alt.

– Karsten har et fantastisk hode, og jeg tror kanskje semifinalen var det verste.

– Hvor høyt vil du verdsette en VM-medalje på 400 meter hekk?

– Det vil være en av de største prestasjonene vi har opplevd på herresiden i norsk friidrett. Å ta VM-medalje er utrolig stort. Måten han har forbedret seg på og etablert seg på, er stort. Han har fin innstilling, og da han doblet i U-EM, viste han at han også tør å ta sjanser.

– Om Karsten ikke skulle lykkes 100 prosent denne gang, kommer det mange sjanser fremover, sier Geir Moen, som mener 400 meter hekk er en vanskelig øvelse.

– Selv prøvde jeg bare korthekken, og det er 100 år siden!

Gudbenådet talent

EKS-TOPPIDRETTSSJEF: Bjørge Stensbøl. Foto: Anders Kokkin Christiansen , VG

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl (69) mener at Warholm kommer i en «eksklusiv klasse» om han klarer å ta ei VM-medalje.

– Det er selvfølgelig historisk om han skulle klare det. I en finale kan selvfølgelig alt skje, ikke minst på 400 meter hekk. Det kan være både positivt og negativt. Folk kan begynne å trippe foran hekkene, og da går tiden fort.

Stensbøl mener at Warholm er en «gudbenådet» talent, som har hatt dyktige trenere, både i hjemme i Dimna og nå i Leif Olav Alnes.

– Det skulle ikke forundre meg om dette går veldig bra. Warholm er en mann for de store anledningene. Han er også veldig fornuftig. Jeg husker godt da han sa «ikke noe problem» da tidtakeranlegget sviktet i NM i fjor. Han uttalte seg fantastisk flott.

– Hva med fremtiden?

– Nå må Warholm og hans team fullfinansieres slik at han får tid til å trene og råd til å hvile for å bli enda bedre, så får han anledning til å utvikle sitt store potensiale.

Schankes vurdering

IDRETTSHISTORIKER: Tom A. Schanke. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Idrettshistoriker Tom A. Schanke (77) understreker at det ikke er noe fasitsvar, men kommer likevel med sin klare vurdering av hva ulike Warholm-medaljer vil bety – og han holder seg da utelukkende til menn og holder Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og Trine Hattestad utenfor i denne vurderingen:

Gull: Nummer to etter Rodals OL-gull 1996, men foran Danielsens OL-gull og Thorkildsens OL-gull og VM-gull.

Sølv: Nummer fem etter Rodal, Danielsen, Thorkildsen og Løvlands OL-gull i tikamp i 1920 og likt med Bjørn Paulsons OL-sølv i høyde fra 1948.

Bronse: Bak alle de ovennevnte, og likt med Ernst Larsen og Audun Boysen, som begge tok OL-bronse i 1956.

Haugland på plass

VERDENSMESTER: Hanne Haugland. Foto: Espen Braata , VG

Hanne Haugland (49), verdensmester i høyde fra 1997, er på plass i London. Hun er Olympiatoppens kontakt til norsk friidrett. Derfor er hun litt uhildet, men sier:

– Jeg gleder meg voldsomt. Jeg tror det kommer til å bli en veldig spennende finale. Det er veldig mye som skal stemme for at det skal lykkes, men han har muligheter. Da blir det ekstremt spennende.

– Hvor høyt vil en VM-medalje henge?

– Det er umulig å si, men det henger høyt, både i friidrett og i andre idretter.

Haugland fastslår at Warholms suksess skyldes «godt arbeid på mange plan rundt ham».

– Nå får de betalt for grundigheten.

– Og friidrett er en stor idrett?

– Det er jeg enig med deg i!