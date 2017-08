Gull-Karsten fleipet: Jeg skulle ha vunnet VM-bronse

ZÜRICH (VG) Karsten Warholm (21) er spent på å finne ut hvor sliten han egentlig er foran kampen om førstepremien på 400 000 kroner i Diamond League-finalen torsdag kveld.

400.000 for seier Karsten Warholm kjemper om førstepremien 400.000 kroner i Diamond League-finalen på 400 meter hekk på Letzigrund stadion i Zürich torsdag. Blant hans syv konkurrenter i startfeltet er nummer to og tre fra London-VM, Tyrkias Yasmani Copello (30) og USAs Kerron Clement (31). Pengebonusen for 2. plass er 150.000 kroner, 3. plass gir 80.000 kroner. Finalen på 400 meter hekk starter klokken 20.49.

– Jeg skal prøve å løpe fort, og jeg har på følelsen av at jeg skal klare å komme over alle (10) hekkene, svarer Norges verdensmester på 400 meter hekk og smiler bredt etter VGs spørsmål om hvor mye VM-gullet i London for to uker siden har tæret på kreftene.

VM-sølvvinner Yasmani Copello (30) fra Tyrkia og VM-bronsevinner Kerron Clement (31) fra USA vil sammen med Kyron McMaster (20) fra De britiske jomfruøyene antagelig være Karsten Warholms tøffeste utfordrere i det startskuddet går klokken 20.49 på Letzigrund stadion.

En Karsten-bit

– Jeg har måttet nullstille etter et VM-gull. Det er første gang jeg opplever dette, og det er en erfaring jeg kan ta med videre. Mentalt er det slitsomt. Mange vil ha en bit av deg, mens det også er fantastisk at så mange setter pris på det, sier Karsten Warholm.

Under den internasjonale pressekonferansen onsdag formiddag delte han podiet med Australias VM-gullvinner på 100 meter hekk, Sally Pearson, og USAs VM-gullvinner på 3000 meter hinder, Emma Coburn.

MØTES IGJEN I KVELD: Karsten Warholm på VM-seierspallen i London sammen med Tyrkias sølvvinner Yasmani Copello (t.v.) og USAs Kerron Clement. Torsdag kjemper de om førstepremien på 400.000 kroner i Zürich. Foto: Leonore Schick , AP

Warholm var kvikk med en mikrofon i hånden; snakketøyet virket velsmurt. Han gjentok imidlertid flere ganger at han var veldig sliten, og at han var glad for at sesongen snart er ved veis ende.

– Jeg sa til Sally (Pearson) at jeg burde ha vunnet bronsemedalje, jeg var ikke klar over at det å være verdensmester ville være så slitsomt, uttalte Karsten Warholm til begeistret humring fra det internasjonale pressekorpset.

Etter seansen forteller han til VG at han etter jubelkvelden – og den påfølgende søvnløse natten – i London «har prøvd å holde det i gang» med hensyn til trening. Han har vært en liten tur på hytta i Sogn og Fjordane. Han avstår fra en mer konkret stedsangivelse, åpenbart av redsel for at også den skal bli «beleiret».

Skrik gikk viralt

Slik han nærmest ble i sosiale medier da grimase-bildet av ham, sammenlignet med Munchs «Skrik»-maleri, «gikk viralt».

– Jeg var på hytta i fire dager, for å slappe av og spise god mat. Men jeg trente også, faktisk, sier Karsten Warholm.

Warholms trener, Leif Olav Alnes, sier at Norges nye gullgutt i friidrett ville vært mindre sliten om det ikke hadde gått så bra som det gjorde i ruskeværet på OL-stadion fra 2012 i London.

– Sentralnervesystemet er mer slitent enn kroppen. Forventningene, ønsket om å vinne og drømmen om å gjøre det så bra ..., sier Alnes og mener at det medførte en stor belastning å oppleve at alt ble innfridd.

Alnes, som har gått under navnet Professor Sprint og regulerer norske mediers intervjutid (5 minutter) med stoppeklokke onsdag formiddag, understreker imidlertid at Karsten Warholm ikke har til hensikt å løpe sakte i snaut 50 sekunder på EM-stadion fra 2014 torsdag kveld.

Burn out night

– Vi kommer til å gå løs som alltid, gi gass og starte som om det er full tank. Det blir en «burn out night», sier treneren.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, synes det er et bra tegn at Karsten Warholm begynner å bli sliten, og han kan ikke si annet enn at han ser det som positivt at verdensmester Warholm er blitt gjenstand for stor oppmerksomhet.

– Det tar energi, og han vet at sesongen ennå ikke er over. Men nå tror jeg han begynner å se en ende på det. Det er viktig for ham å ta de riktige grepene etter løpene. Mat og drikke, hva han får i seg, sier Håvard Tjørhom.

PS! Karsten Warholms norske rekord fra 15. juni på Bislett er 48,25 sekunder. Kun to av åtte startende i Diamond League-finalen på 400 meter hekk har svakere personlig rekord. Tre – Yasmani Copello, Kerron Clement og Kyron McMaster – har bedre årsbeste enn Warholm.