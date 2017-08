Gatlin: Jeg ber om unnskyldning

ZÜRICH (VG) Justin Gatlin (35) ble buet ut av publikum etter å ha slått Usain Bolt (31) og vunnet VM-gull i London. Nå ber den omstridte amerikanske sprinteren om unnskyldning for «blåveisene» friidretten er blitt påført på grunn av hans dopinghistorie.

– Jeg beklager, jeg beklager, jeg ber om unnskyldning for alt galt eller alle blåveiser («black eyes») jeg har påført sporten, sier Justin Gatlin i et eksklusivt intervju med ITV News for tre dager siden.

I kveld starter han i Diamond League-finalen på 100 meter her i Zürich. Spørsmålet er om et fullsatt stadion, det vil si 25 000 tilskuere, kommer til å rope juksemaker og bue mot Justin Gatlin hvis han skulle vinne førstepremien på 400 000 kroner.

400.000 for seier Karsten Warholm kjemper om førstepremien 400.000 kroner i Diamond League-finalen på 400 meter hekk på Letzigrund stadion i Zürich torsdag. Blant hans syv konkurrenter i startfeltet er nummer to og tre fra London-VM, Tyrkias Yasmani Copello (30) og USAs Kerron Clement (31). Pengebonusen for 2. plass er 150.000 kroner, 3. plass gir 80.000 kroner. Finalen på 400 meter hekk starter klokken 20.49.

– Jeg elsker sporten. Det er grunnen til at jeg kom tilbake for å løpe så fort jeg har kapasitet til, og for å få til det har jeg jobbet hardt for å rette opp alt jeg har gjort feil, sier Justin Gatlin.

Jakob Ingebrigtsen (16) løper 800 meter mot jevnaldrende klokken 19.10. Filip Ingebrigtsen (24) – som har slitt med sykdom siden han vant VM-bronsemedaljen i London – starter i et sterkt Diamond League-finalefelt klokken 20.13 (400.000 til vinneren). Verdensmester Karsten Warholm (21) – som ikke er blitt slått på 400 meter hekk i år – starter på sin favorittdistanse klokken 20.49 (400.000 til vinneren).

Ned på kne

Det er snart tre uker siden Justin Gatlin spolerte Usain Bolts farvel til friidretten. «Verdens raskeste mann» fra Jamaica ble bare nummer tre i 100-meterfinalen i London-VM. Til da nær uslåelige «Lightning Bolt» ble slått av USAs «coming man» Christian Coleman (21) og «the old man», 35 år gamle Justin Gatlin.

Det var mye mer enn 60.000 tilskuere i OL-stadion fra 2012 var i stand til å svelge. Justin Gatlin ble møtt med bu-rop under presentasjonen av løperne i innledende runder, foran finalen, da han feiret seieren ved å gå ned på kne foran Bolt – og da han gikk opp på seierspallen for å motta sitt andre VM-gull på 100 meter.

Justin Gatlin vant OL-gull på 100 meter med 9,85 i Athen for 13 år siden og VM-gull i Helsinki året etter med 9,88 sekunder. I 2006 avla han positiv dopingprøve for andre gang. Han ble etter hvert utestengt i fire år. Det er årsaken til alle mishagsytringene etter at han slo Bolt med tre hundredeler (9,92/9,95) i Bolts siste individuelle løp.

– Det gjorde vondt, fordi jeg ikke er der for min egen del. Jeg deltar for landet mitt og for dem som støtter meg, sier Justin Gatlin i intervjuet med ITV News.

Se opp for Simbine

– Jeg hadde håpet at folk ville vise meg respekt, at de ville like meg; at de skulle være klar over at jeg jobber hardt, som alle andre, sier han med hensyn til hvordan han tenkte foran comebacket i 2010.

I kveld er det ventet at Sør-Afrikas Akani Simbine (23) vil være Justin Gatlins hardeste konkurrent. Simbine ble nummer fem i VM-finalen på 10,01 og har 9,92 som årsbeste. Hans personlige rekord fra i fjor er 9,89.

Tidligere doping-suspenderte Asafa Powell (34) fra Jamaica vant 100 meter i Zürich Diamond League-stevne i fjor og er ute etter å løpe under 10 blank for 98. gang.