Full oversikt over friidretts-VM på NRK

Ti dager med friidretts-VM i London starter fredag. Her er oversikten over når nordmennene skal i ilden, samt hvilke høydepunkter som er verdt å merke seg.

Karsten Warholm er nok Norges største medaljehåp når London-VM smeller i gang fredag kveld. Han er imidlertid kun én av 13 norske utøvere som har disse augustdagene i London som sesongens store mål.

VG har laget en oversikt som viser hvilke tidspunkt du bør holde av i løpet av de ti dagene. Listen inneholder samtlige fastsatte tidspunkt for norske utøvere, samt eventuelle semifinaler og finaler. I tillegg har vi plukket ut noen av mesterskapets høydepunkter.

Fredag 4. august

To norske skal i aksjon på VMs første dag. Karoline Bjerkeli Grøvdal skal delta på både 1500 og 5000, tross en skadeplaget VM-oppkjøring. Hun starter mesterskapet med forsøk på 1500 meter klokken 20.35.

Sven Martin Skagestad – som ble diskoskaster på grunn av en gymlærer – fikk VM-invitasjon fra det internasjonale friidrettsforbundet, til tross for at han ikke har klart kravet i år. Det er to puljer som kaster forsøk den 4. august. Om Skagestad er i gruppe A, skal han i ilden 20.20. Er han i gruppe B, kaster han 21.45.

Øvrige høydepunkt:

Fredag jakter Mo Farah sitt første gull, når han stiller til start som gedigen favoritt på 10 000 meter.

Medaljeavgjørelser:

10.000 m menn 22.20. Innledende øvelser: 1. runde 100 m menn 20.00, kvalifisering diskos menn 20.20 og 21.45, kvalifisering lengde menn 20.30, 1. runde 1500 m kvinner 20.35, kvalifisering stav kvinner 20.45, 2. runde 100 m menn 22.20.

Lørdag 5. august

Går Karoline Bjerkeli Grøvdal videre fra forsøket fredag, venter semifinale på 1500 dagen etter klokken 20.35.

Tar Skagestad seg videre fra diskos-kvalifiseringen, venter finale klokken 20.25 lørdag kveld.

Øvrige høydepunkt:

Lørdag løpes også 10 000 meter for kvinner. Almaz Ayana stod for Rio-OLs kanskje største prestasjon på i fjor, og går for to gull i VM – både på 10 000 og 5000.

Et av VMs virkelige høydepunkt kommer allerede på VMs andre dag. Da løper Usain Bolt for sitt 12. VM-gull når 100 meteren smeller i gang klokken 22.45.

Medaljeavgjørelser:

Diskos menn 20.25, lengde menn 21.05, 10.000 m kvinner 21.10, 100 m menn 22.45. Innledende øvelser: Kvalifisering kule menn 11.00, sjukamp 100 m hekk, 11.05, kvalifisering slegge kvinner 11.35 og 13.05, 1. runde 400 m menn 11.45, kvalifisering tresteg kvinner 12.00, sjukamp høyde 12.30, 1. runde 100 m kvinner 12.45, 1. runde 800 m menn 13.45, sjukamp kule 20.00, semifinaler 100 m menn 20.05, semifinale 1500 m kvinner 20.35, sjukamp 200 m 22.00.

Søndag 6. august

Klokken 11.05 gjør Jakob Ingebrigtsen sin mesterskapsdebut på seniornivå. Da løper 16-åringen forsøk på 3000 meter hinder.

Denne dagen går det slag i slag. Klokken 12.05 løper Norges største medaljehåp i mesterskapet, Karsten Warholm, forsøk på 400 meter hekk.

Kun 50 minutter senere, 12.55, løper Amalie Iuel forsøk på 400 meter. Iuel skal delta på både 400 meter og 400 meter hekk.

Sigrid Borge er den fjerde norske som skal konkurrere denne dagen. Spydkasteren fra Osterøy er i en av to kvalifiseringsgrupper, og kaster enten 20.05 eller 21.30.

Medaljeavgjørelser:

Maraton menn 11.55, maraton kvinner 15.00, stav kvinner 20.00, kule menn 21.35, sjukamp 800 m 21.40, 100 m kvinner 21.50. Innledende øvelser: Sjukamp lengde 11.00, 1. runde 300 m hinder menn 11.05, kvalifisering stav menn 11.40, 1. runde 400 m hekk menn 12.05, sjukamp spyd kvinner 12.45 og 14.00, 1. runde 400 m kvinner 12.55, 1. runde 110 m hekk menn 14.15, kvalifisering spyd kvinner 20.05 og 21.30, semifinaler 100 m kvinner 20.10, semifinaler 400 menn 20.40, semifinale 110 m hekk menn 21.10, semifinaler 800 m menn 22.15.

Mandag 7. august

Klokken 19.30 gjør Jonatan Quarcoo – bronsevinner fra U23-EM – sin mesterskapsdebut for seniorer. Da løper 20-åringen forsøk på 200 meter.

Som søndag den 6., skal flere norske i aksjon mandag. Amalie Iuel løper forsøk på 400 meter hekk klokken 20.30. Går hun videre fra søndagens forsøk på 400 meter, skal hun i tillegg løpe semifinale på denne distansen klokken 21.55 samme kveld.

Videre kan man forvente at Karsten Warholm er blant semifinalistene på 400 meter hekk, som starter klokken 21.20.

Får Bjerkeli Grøvdal full klaff på 1500 meter, så går finalen på distansen 22.50 samme kveld.

Medaljeavgjørelser:

Slegge kvinner 20.00, tresteg kvinner 21.25, 110 m hekk menn 22.30, 1500 m kvinner 22.50. Innledende øvelser: Kvalifisering tresteg menn 19.30, 1. runde 400 m hekk kvinner 20.15, semifinale 400 m hekk menn 21.15, semifinale 400 m kvinner 21.55.

Tirsdag 8. august

Tar Ingebrigtsen seg videre fra forsøket, løper 16-åringen finale på 3000 meter hinder klokken 22.10. Her er amerikanske Evan Jager gullfavoritt, men Ingebrigtsen regnes av mange som blant de 7-8 beste i startfeltet.

Leverer Iuel i forsøket på 400 meter hekk mandag, så går semifinalen på distansen klokken 21.35 tirsdag.

Går Sigrid Borge videre fra kvalifiseringen, går spydfinalen klokken 20.20.

Øvrige høydepunkt:

Tirsdag går også 400 meter-finalen for menn. Skal Wayde Van Niekerk klare å kopiere Michael Johnsons gull-dobbel på 400 og 200 meter fra Göteborg-VM i 1995, må han ta gull tirsdag kveld.

Medaljeavgjørelser:

Spyd kvinner 20.20, stav menn 20.35, 3000 m hinder menn 22.10, 800 m menn 22.35, 400 m menn 22.50. Innledende øvelser: 1. runde 3000 m hinder kvinner 19.30, 1. runde 200 m menn 20.30, semifinaler 400 m hekk kvinner 21.35, kvalifisering kule kvinner 21.40.

Onsdag 9. august

Dette kan bli Norges jubeldag.

Karsten Warholm nevnes som en av fire gullkandidater på 400 meter hekk. Finalen går klokken 22.30 onsdag kveld. Warholms norske rekord på 48,25 er den nest beste tiden i verden i år.

Kerron Clement, Kyron McMaster og Yasmani Copello er de som regnes som Warholms tøffeste utfordrere.

Tidligere samme kveld skal mannen med norsk rekord på maraton, Sondre Nordstad Moen, løpe forsøk på 5000 meter. Løpet starter klokken 21.05.

Semifinalen på 200 meter går 21.55 samme kveld, hvor Jonatan Quarcoo blir å se om han overrasker i forsøket.

Amalie Iuel er ikke blant favorittene på 400 meter, men om hun skulle overraske å ta seg til en finale, går den 22.50 onsdag kveld.

Medaljeavgjørelser:

Torsdag 10. august

Bjerkeli Grøvdal har nok bedre muligheter på 5000 enn på 1500. Forsøket på 5000 meter går klokken 19.30 torsdag. Tjalve-løperen bør ha gode muligheter for å nå finalen.

Klokken 20.25 samme kveld skal Hedda Hynne løper sine første meter i et senior-VM. Hynne løper forsøk på 800 meter klokken 20.25.

Filip Ingebrigtsen innleder sitt VM klokken 21.20 denne torsdagskvelden. Den regjerende Europamesteren på 1500 meter løper da forsøk.

En drøy time senere, klokken 22.35, går finalen på 400 meter hekk. Kan Amalie Iuel ta seg helt til VM-finale?

Øvrige høydepunkt:

VM-høydepunktet denne torsdagen er finalen på 200 meter som går klokken 22.50. Quarcoo løper forsøk på distansen, men er nok ikke med da det skal gjøres opp om medaljene. Her er det Wayde Van Niekerk, Yohan Blake og Andre De Grasse som er favorittene.

Medaljeavgjørelser:

Fredag 11. august

Fredag innleder Isabelle Pedersen sitt VM på korthekken. Forsøket på 100 meter hekk går klokken 11.45, før en eventuell semifinale går klokken 20.05 samme kveld.

Tar Hynne seg videre fra forsøket på 800 meter, går semifinalen klokken 20.35 fredag kveld. Filip Ingebrigtsen løper mest sannsynlig også semifinalen denne kvelden. 1500 meter-semien går klokken 21.10.

Dette er den første av to dager med konkurranser for Norges tikamp-håp, Martin Roe. Først er det fem øvelser den 11. august, før de fem siste går den 12. august.

Fredagen starter med 100 meter klokken 11.00, før lengde venter klokken 12.05. Deretter er det kulestøt klokken 13.55, før det er høyde klokken 18.00. Den første av to konkurransedager for tikjemperne avsluttes med 400 meter klokken 21.45.

Medaljeavgjørelser:

Lengde kvinner 20.10, slegge menn 21.30, 3000 m hinder kvinner 22.25, 200 m kvinner 22.50. Innledende øvelser: Tikamp 100 m 11.00, kvalifisering diskos kvinner 11.10 og 12.35, 1. runde 100 m hekk kvinner 11.45, tikamp lengde 12.05, kvalifisering høyde menn 12.15, tikamp kule 13.55, tikamp høyde 17.00, semifinaler 100 m hekk kvinner 20.05, semifinaler 800 m kvinner 20.35, semifinaler 1500 m menn 21.10, tikamp 400 m 21.45.

Lørdag 12. august

Løper Isabelle Pedersen seg helt til finale på 100 meter hekk, er klokken 21.05 denne lørdagen tidspunktet å holde av.

Går Nordstads Moens forsøk på 5000 bra, løper trønderen finale klokken 21.20.

Her er hjemmehåpet Mo Farah gullfavoritt, med Muktar Edris som forventet nærmeste utfordrer.

Martin Roe avslutter sin tikamp denne lørdagen. Dag to innledes med 110 meter hekk klokken 11.00, før konkurrentene deles i to i diskosdelen av konkurransen. En gruppe kaster klokken 12.00, før den andre kaster 13.20. Den åttende grenen det skal konkurreres i er stavhopp klokken 15.15. I spydkast deles igjen gruppen i to. Gruppe A kaster klokken 18.30, før gruppe B kaster 19.55. Tikamp avsluttes og avgjøres med 1500 meter klokken 21.45 den 12. august.

Medaljeavgjørelser:

Høyde kvinner 20.05, 100 m hekk kvinner 21.05, spyd menn 21.15, 5000 m menn 21.20, tikamp 1500 m 21.45, 4 x 100 m kvinner 22.30, 4 x 100 m menn 22.50. Innledende øvelser: Tikamp 110 m hekk 11.00, 1. runde 4 x 100 m kvinner 11.35, 1. runde 4 x 100 m menn 11.55, tikamp diskos 12.00 og 13.20, 1. runde 4 x 400 m kvinner 12.20, 1. runde 4 x 400 m menn 12.50, tikamp stav 15.15.

Søndag 13. august

Kappgjenger Håvard Haukenes starter sin 50 kilometer klokken 08.45 på VMs siste dag. På en dag fylt med finaler, går det slag i slag med høydepunkter utover kvelden.

Tar Bjerkeli Grøvdal seg til finale på 5000, løper 27-åringen klokken 20.35. Sikrer Hynne finaleplass, går 800 meter-finalen klokken 21.10.

På 5000 meter er Hellen Obiri og Genzebe Dibaba favorittene, mens omstridte Caster Semenya er storfavoritt på 800 meter.

Filip Ingebrigtsen er – om han leverer i forsøk og semifinale – den siste norske som skal i aksjon. Finalen på 1500 meter går klokken 21.30 på VMs siste dag.

Favoritter på distansen er den kenyanske trioen Elijah Motonei Manangoi, Asbel Kiprop og Timothy Cheruiyot

Medaljeavgjørelser:

50 km kappgang 08.35, 20 km kappgang kvinner 13.25, 20 km kappgang menn 15.25, høyde menn 20.00, diskos kvinner 20.10, 5000 m kvinner 20.35, 800 m kvinner 21.10, 1500 m menn 21.30, 4 x 400 kvinner 21.55, 4 x 400 m menn 22.15.