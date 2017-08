ZÜRICH (VG) Filip Ingebrigtsen (24) var sjanseløs og jogget som siste mann over mållinjen i Diamond League-finalen på 1500 meter.

– Jeg kjente meg lett og god i bena, faktisk. Det var trykk. Men ved passering to runder kjente jeg at det ble tett i brystet, og da fikk jeg ikke tilstrekkelig oksygen, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

På spørsmål om han, i etterpåklokskapens lys, angrer på at han løp i kveld, svarer han klart og tydelig «aldri!».

NM-usikker

VM-sølvvinner Timothy Cherniyot vant på 3.33,93, Ingebrigtsen fikk 3.41,36.

Nå er han usikker på om han kommer til å løpe 5000 meter finale og 800 meter forsøk i NM på hjemmebane i Sandnes fredag.

– Er det ferdig, så er det ferdig. Jeg måtte helt inn, til det sa stopp. Jeg hadde et håp inn i siste sving, og de siste to hundre er jeg vanligvis sterk. Men jeg kjente det da og ga ikke hundre prosent helt inn; jeg hadde NM litt i bakhodet, sier.

Det er snaut to uker siden Filip Ingebrigtsen (24) vant bronsemedaljen på 1500 meter i friidretts-VM i London.

400.000 for seier Karsten Warholm kjemper om førstepremien 400.000 kroner i Diamond League-finalen på 400 meter hekk på Letzigrund stadion i Zürich torsdag. Det gjorde også Filip Ingebrigtsen på 1500 meter. Blant Warholms syv konkurrenter i startfeltet er nummer to og tre fra London-VM, Tyrkias Yasmani Copello (30) og USAs Kerron Clement (31). Pengebonusen for 2. plass er 150.000 kroner, 3. plass gir 80.000 kroner.

Finalen på 400 meter hekk starter klokken 20.49.

Bakgrunn: Spanias VM-protest ble avvist

Umiddelbart etter mesterskapet på OL-stadion fra 2012 ble imidlertid Norges regjerende europamester på distansen syk. En stund var det usikkert om han skulle stille til start i Diamond League-finalen i Zürich.

– Jeg hadde lagt inn årene søndag, men så klarte jeg å trene mandag - tirsdag bestemte jeg meg for å starte her, sier Filip Ingebrigtsen til VG i pressesonen etter løpet.

Høy fart

Bakgrunn: Henrik Ingebrigtsen mente Filips VM-bronse var bedre enn Warholms gull

– Det er tungt å få en forkjølelse mellom VM og Diamond League-finalen, fastslo rogalendingen i et intervju med NRK.

Han kom til Sveits sent onsdag kveld og har ikke vært tilgjengelig for media foran løpet på Letzigrund stadion torsdag kveld. Feltet var imidlertid knallsterkt, med verdensmester Elijah Motonei Manangoi - finalefavoritt her i Sveits - og VM-sølvvinner Timothy Cherniyot, og syv landsmenn av de to.

Altså ni av 14 på 1500-startstreken fra Kenya. To av dem pacemakere, det vil si fartsholdere eller «harer». Det ville med andre ord høyst sannsynlig bli høy fart fra start til mål.

Leste du? Gull-Karsten fleipet: Jeg skulle ha vunnet VM-bronse

– Ikke VM-reprise

Spørsmålet var om Filip Ingebrigtsen, etter VM-utladningen, kunne senke sin personlige rekord 3.32.43, og slå storebror Henrik Ingebrigtsens norske rekord 3.31.46.

Han viste tommel opp foran start. Ved passering 300 meter lå han på 5. plass, inkludert de to harene.

Etter 700 meter lå han godt plassert med tanke på sluttresultatet, som nummer tre blant de som skulle fullføre.

– De to (som også gjorde det i VM-finalen) la seg frem, og da tenkte jeg «faen», de skal ikke får de meterne gratis denne gangen, forklarer Filip Ingebrigtsen overfor VG.

Da klokken ringet for én runde igjen: Filip begynte åpenbart å merke kjøret.

Inn i siste sving sakket han for alvor akterut, og over mål luntet han som siste mann.