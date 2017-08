Eksperter om Warholm: Markedsverdi på 10 mill i året

ULSTEINVIK/LONDON (VG) Norges Friidrettsforbund hadde markedsinntekter på 7,3 mill. kroner i 2016. Eksperter tror Karsten Warholm (21) er god for 10 mill. kroner i året. I så fall blir han større enn sitt eget forbund.

– Det Warholm gjorde onsdag, åpner perleporten, sier Jacob Lund, tidligere sponsorsjef i DnB og som nå driver sitt eget sponsorfirma.

– Inkludert startpenger, internasjonale sponsorer og andre private avtaler tenker jeg i mitt stille sinn at han kan tjene 10 mill. kroner pr. år de nærmeste årene, sier Lund, som selv jobbet med friidrett gjennom DnB-jobben.

SPONSOREKSPERT: Lasse Gimnes. Foto: Trond Topstad

Sponsorekspert med bakgrunn fra friidrett, Lasse Gimnes, er enig med Lund:

– Jeg tror vi kan snakke om enda mer enn 10 mill. kroner om det kommer store internasjonale sponsorer.

Gimnes forklarer at Warholms inntekter de nærmeste årene vil komme i tre ulike former:

* Sponsorinntekter.

* Startpenger.

* Premiepenger.

Etter det VG erfarer kan Warholm nå kalkulere med rundt 80.000 kroner i startpenger på Diamond League-stevner. Før VM-gullet var den summen ganske nøyaktig null kroner.

– Husk at dette er en verdensidrett, så Warholm har muligheter til å hente inntekter langt utenfor landets grenser, sier Gimnes, som driver selskapet Gimcom.

– Sponsoravtalene vil ofte være på to-tre-fire år og gir derfor en langsiktig trygghet. Samtidig vil de trolig inneholde en bonus hvis han skulle ta medaljer i store mesterskap.

Warholm fikk bra betalt før årets Bislett Games, men da var Warholm det store norske trekkplasteret og stilte opp som «posterboy». Duellen med Kerron Clement og verdenseliten ble starten på eventyret vi nå ser.

Må ta vare på nåværende sponsorer



Jacob Lund sier at det er viktig for Warholms image at han tar vare på de sponsorene han allerede har.

– Det legger folk merke til. Og jeg tror ikke det er noe problem med Warholm. Han har et kjempepotensial, mener Lund.

Han sammenligner det som har skjedd Karsten Warholm med det han selv opplevde med Andreas Thorkildsen, som ble nummer 11 i VM i 2003 for så å ta OL-gull i Athen året etter.

Også Jacob Lund understreker at friidrett er stort internasjonalt.

– 400 meter hekk er ikke noe særnorsk. Det er internasjonalt spennende. Det er noe hele kloden følger med på. Alle har en vei de kan løpe på.

Sponsor-eksperten tror at Warholms klessponsor NIKE er blant dem som nå ser potensialet.

– Warholm har alt med seg. Det er nesten utrolig at en nordvestlending kan ta gull på 400 meter hekk. Men han er ydmyk, han prater godt for seg, han ser godt ut, har glimt i øyet. Alt dette er egenskapet som betyr mye i sponsormarkedet. Han taker også media godt.

ULSTEINVIK: Trond Berg , leder i Dimna IL. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Norges Friidrettsforbund hadde, ifølge regnskapene, 7,3 mill. kroner i inntekter på «samarbeidsavtaler» i 2016. Planen er at dette skal øke gradvis til 12 mill. i 2019.

– Warholms verdi kan faktisk bli større enn forbundets verdi som sponsorobjekt. Det sier litt om Warholms enorme markedsverdi. Og store deler av friidrettsforbundets verdi vil også være knyttet til ham, sier Lasse Gimnes.

Tidligere friidrettspresident og sponsorekspert Lars Martin Kaupang tror Warholm «går hjem».

– Personligheten, sier han og blir andektig når han snakker om verdensmesteren.

– Markedsverdi handler om hvordan du kombinerer de sportslige resultatene med personligheten.

– Den kombinasjonen som Warholm har i form av talent, disiplin og treningsmengde, sammen med personlighet er nøkkelen til hans suksess utenfor løpebanen, sier Kaupang og ønsker ikke å tallfeste hva det kan dreie seg om.

I Ulsteinvik er de glade for at Karsten Warholm holder seg til moderklubben Dimna.

– Det er ingen selvfølge. Han kunne sikkert ha fått mer penger i en annen klubb, sier styreleder Trond Berg.

– At Karsten fortsatt løper for oss, viser hvilke verdier han har, og at han vet hvor han kommer fra.

Berg roser Team Warholm med mamma Kristine Haddal i spissen, for at de har klart å sy sammen et opplegg som Dimna IL er en del av.

– Vi setter stor pris på det, sier Dimna-lederen.