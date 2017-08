Karsten Warholm (21) løp fra dem, hoppet høyere og lenger enn dem.

I mars 2015 ble Ungdomsmesterskapet, et uoffisielt NM for de yngre klassene, arrangert i Ulsteinhallen.

I egen hjemmearena feide Warholm inn til syv gull i 18/19 årsklassen. Det var revnende likegyldig om han løp 60, 200 eller 400 meter, om han skulle hoppe langt eller høyt, med eller uten stav.

Alt mestret den da 19 år gamle Warholm.

Veien er imidlertid lang fra å herje på nasjonale friidrettsbaner i vintersesongen, til å henvise dobbelt olympisk og firedobbelt verdensmester Kerron Clement til statistrolle i en VM-finale.

Konkurrentene fra 2015 sier de er langt ifra å være overrasket over at Warholm har klart det på litt over to år og forklarer hvorfor.

– En drøy mentalitet



– Jeg har konkurrert med Karsten siden jeg var 10-11 år, og jeg har alltid tenkt at han kan bli noe virkelig stort. Han har en helt drøy mentalitet. Det andre tenkte på og brydde seg om utenom selve løpet, det ofret ikke Karsten en tanke, sier Even Meinseth, som ble nummer to bak Warholm på 200 meter.

BRONSE: Even Meinseth etter bronsemedalje på 200 meter i junior-EM i Eskilstuna i 2015. Foto:

Jonathan Quarcoo, som røk ut i forsøket på 200 i VM i London, ble nummer tre i samme UM.

Ingar Kiplesund ble nummer ti i U23-EM i Polen i sommer, og har delt rom med Warholm på flere stevner de siste årene.

– Jeg ble ikke sjokkert i det hele tatt i går kveld. Greia med Karsten er at han alltid har vært god. Sånn som utviklingen hans har vært de siste fire årene, så er det ingenting som sjokkerer meg med Karsten lenger, sier Kiplesund, som tok UM-sølv bak Warholm i lengde.

– Jeg prøvde jo å være med på en del forskjellige ting jeg også, men har var jo bedre enn meg i alt, ler Eivind Kleven Hagen, som tok UM-sølv på 60 meter hekk.

HØYDEKONKURRENT: Jon Simen Hilstad Mangset var en av Warholms konkurrenter i 2015. Foto: PRIVAT

I UM 2015 var Kleven Hagen spesielt imponert over at Warholm dro med seg gull i stav og høyde.

– Det var jo ikke øvelser han egentlig drev med. At han bare kommer inn og vinner i så tekniske øvelser er ekstremt.

I høyde ble Jon Simen Hilstad Mangset nummer to. Warholm hoppet to meter, Mangset 1,96.

– Han var en utrolig morsom gutt. Han prøvde å få med meg opp på to meter også, så han fikk enda mer press i konkurransene. Han elsket å konkurrere.

NM-DUELL: Eivind Kleven Hagen (helt til venstre) i hekkeduell mot Vladimir Vukicevic og Karsten Warholm under NM i 2015. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Hilstad Mangset tror den allsidige verdensmesteren kunne blandet seg inn helt oppe i verdenstoppen om han hadde valgt å satse annerledes.

– Kanskje om han hadde satset på lengde. Også på 400 meter, der er han jo veldig god, sier Mangset.

– Alltid for sent ute



De fire tidligere konkurrentene beskriver Warholm som en inkluderende type, som aldri hadde dårlig tid.

LENGDEKONKURRENT: Ingar Kiplesund fra Askøy-NM i 2016, der han ble norgesmester. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Han har alltid vært en helt konge type. Laid back og morsom. Han var ikke så «inne i den boblen» da vi konkurrerte som han er nå, men det kommer jo når man er på et høyt, internasjonalt nivå, sier Meinseth.

– Det er liksom aldri noe stress med Karsten. Han kommer alltid for sent ute til lagmøter, til felles måltider og alt sånn, sier Kiplesund, som var på treningsleir med Warholm i Italia i mai i år.

Meinseth og Kiplesund tror Warholm kommer til å fortsette med 400 meter hekk, men at andre øvelser også kommer til å stå på verdensmesterens program.

– Det er jo sånn at man må se hvor det faktisk er mulig å bli best i verden. Han drev med tikamp, da verdensrekholder Ashton Eaton drev på. Veien opp der var lenger enn på 400 meter hekk for ham. Men jeg tror han kommer til å fortsette å løpe 200 og 400 meter, og kanskje tar han seg en lengdekonkurranse i ny og ne og, sier Kiplesund.

