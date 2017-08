Caster Semenya: – Jeg tisser som en kvinne

Kontroversielle Caster Semenya (26) satser på to gull under VM i London.

Fredag starter friidrettsfesten hvor sør-afrikanske Caster Semenya har store ambisjoner. Under årets verdensmesterskap løper hun nemlig for edelt metall på to distanser. Den rutinerte 800 meter-løperen vil også være å finne på startstreken på 1500 meter for kvinner.

Likevel vil nok eventuelle prestasjoner bli skyggelagt av diskusjoner om hvorvidt Semenya innehar større konkurransefordeler enn konkurrentene, på grunn av hennes høye testosteronverdier. Den olympiske mesteren forventer en batalje av kontroverser under det kommende mesterskapet, og ga tidligere denne måneden et sjeldent intervju med den sør-afrikanske TV-kanalen, South Africa Supersport, om frustrasjonen og alle mistankene hun må leve med.

– Jeg forstår ikke hvorfor folk sier at jeg har fordeler. Jeg er en kvinne. Jeg tisser som en kvinne. Jeg skjønner ikke hvorfor dere sier at jeg er mann, og at jeg har så dyp stemme. Jeg vet at jeg er kvinne, og det er ingen tvil om det, sier Caster Semenya, i intervjuet som er gjengitt av Daily Mail.

26-åringen håper fokuset kan være på det som skjer i løpebanene.

– Jeg må finne en måte å prøve og unngå kjønnspørsmålene på. Så istedet for å la det påvirke meg negativt, skal jeg snu det til noe positivt. Støtten jeg har fått fra familien min har vært helt fantastisk, sier Semenya.

Favoritt

Den kraftfulle 26-åringen er favoritt før 800-meteren i London. Her kan hun ta sin tredje, strake VM-tittel, i tillegg til OL-gullet hun innkasserte i fjor. Det er imidlertig første gang Semenya løper 1500-meter i år, men hun innehar likevel tittelen som regjerende, afrikansk mester på distansen, etter hun i fjor løp inn til personlig rekord på 4.01.19.

Etter at Caster Semenya vant gull på 800 meter i Berlin i 2009, ble den sør-afrikanske friidrettsløperen utestengt i elleve måneder av Det internasjonale friidrettsforbundet, IAAF. Dette på grunn av at forbundet mente at Semenyas kropp produserte for mye testosteron.

Da hun igjen fikk lov til å konkurrere, hadde IAAF innført en øvre grense for det mannlige kjønnshormonet hos kvinner. Caster Semenya konkurrerte igjen, men denne gangen gikk det ikke like godt for sør-afrikaneren. Hun sprang mye saktere enn hun hadde gjort tidligere. I 2014 ble derimot den øvre grensen nedlagt av idrettens voldgiftsrett (CAS), og året etter var Semanya suveren igjen. Nå foreligger det derimot en ny rapport som kan få Caster Semenya utestengt nok en gang. Rapporten skal visstnok vise hvorvidt utøverne fra friidretts-VM i 2011 og i 2013, presterte i tråd med testosteronnivået deres.

Det internasjonale friidrettsforbundet vil overlevere resultatene fra rapporten til CAS senere denne måneden. Disse vil ikke påvirke friidretts-VM i London 4. til 13. august, men det stopper nok likevel ikke diskusjonene. Hvis IAAF-president Sebastian Coe får gjennomslag for å innføre «testosteron-reglene» igjen, vil etter alt å dømme Caster Semenya bli tvunget til å gjennomgå en ny behandling – hvis hun vil fortsette å løpe.

