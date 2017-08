Warholm tar ikke Northug-ros seriøst: – Høres ut som en spøk

LONDON/OSLO (VG) En glad og søvnløs Karsten Warholm (21) møtte pressen dagen etter VM-gullet. I Norge hyller Petter Northug (31) verdensmesteren.

Hjemme i Norge hylles 21-åringen fra alle kanter etter bragden onsdag. Petter Northug har vunnet 13 VM-gull i langrenn, men mener det ikke kan måle seg med Warholms ene.

– Du må vinne 250 VM-gull i langrenn for å oppnå det samme som Karsten sitt VM-gull i friidrett. Han driver en verdensidrett. Det vi holder på med er en bakgårdsidrett. Karstens ene gull overgår alle mine 13, forteller Northug til TV Sporten.

Langrennsprofilen sier han ble rørt av å se Warholm onsdag, og at han fortsatt har frysninger dagen etter.

Etter kveldens medaljeutdeling spurte VG Warholm hva han tenker om utspillet fra Northug.

– Har han sagt det? Det høres ut som en spøk. Jeg vet ikke hva det var ment som. Jeg skal ikke legge meg ut mot langrenn. Det tør jeg ikke ennå, sa Warholm.

Trollmannen bak Warholm-suksessen





Ikke sovet



På spørsmål fra Dagbladet om hva han tenker om all rosen fra idrettskolleger i Norge svarte han følgende:

– Det er klart det er hyggelig å få respekt av sine egne. De respekterer vel hva som ligger bak, akkurat som jeg respekterer all jobben de legger ned.

Det var et tett program for Warholm «dagen derpå». Etter en nærmest søvnløs natt har det gått slag i slag.

– Jeg kjenner jeg begynner å bli sliten. Jeg fikk ikke sove noe i natt. Det var mektig. Jeg håper jeg får sove i natt, sier Warholm i møte med norsk presse utenfor stadion i London.

22.34 norsk tid skrev han norsk idrettshistorie da han ble den første mannen til å løpe inn til et VM-gull. Han ble også tidenes yngste VM-vinner på øvelsen.

– Jeg setter pris på alle tilbakemeldinger, sier sunnmøringen.

Skrik-sammenligning



Det har ennå ikke gått helt opp for 21-åringen, forteller han. Torsdag 19.15 skal han motta gullet i den engelske hovedstaden.

– På en dag som dette er det beste jeg kunne gjort å legge opp. Det hadde vært legendarisk, men jeg har lyst til å drive videre og fortsette å ha det gøy, sier en småfleipete Warholm.

Flere har sammenlignet ansiktsuttryket hans etter målgang onsdag med Edvard Munchs velkjente maleri «Skrik».

– Foreløpig synes jeg at jeg kommer greit ut av det. Jeg føler jeg ser bedre ut, sier Warholm og smiler.

Etter målgang måtte han be en fotograf klype han i armen for å skjønne at gullet var virkelig.

Vil på Nasjonalmuseet



Noen av de fremmøte journalistene foreslo å henge opp bilde av han på Nasjonalmuseet.

– Jeg kunne tenke meg det, sier London-VMs nest yngste medaljevinner.

– Det som var så kult i går var måten hele stadion var med på. Det var mye bedre stemning enn under Rio-OL i fjor. Det var en stor opplevelse.

– Hvordan kan du toppe dette?

– Det er vanskelig å si. Kanskje jeg bare bør legge opp, som sagt, svarer Warholm og ler igjen.

Sesongen er på hell for Diamond League-vinneren fra Stockholm og Bislett i Oslo. Nå venter et siste løp i Diamond League i sveitsiske Zürich 24. august, før NM i Sandnes 25-27. august.

Flere har trukket fram hans VM-gull som et av de største idrettsøyeblikkene. Han ble Norges syvende verdensmester i friidrett:

* 2017: Karsten Warholm (400 m hekk)

* 2009: Andreas Thorkildsen (spyd) og Trond Nymark (50 km kappgang*)

* 1997: Trine Hattestad (spyd) og Hanne Haugland (høyde)

* 1993: Hattestad (spyd)

* 1987: Ingrid Kristiansen (10.000 m)

* 1983: Grete Waitz (maraton).

* Nymark tok opprinnelig sølv, men den russiske gullvinneren ble senere tatt i doping.