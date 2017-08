Warholm stormet inn til VM-finale: –Veldig digg!

LONDON/OSLO (VG) Karsten Warholm (21) er klar for VM-finalen på 400 meter hekk etter et kanonløp. Nå får han sjansen til å kjempe om VM-gull onsdag kveld.

– Jeg visste jo hva konsekvensen ville bli hvis jeg ikke greide dette, da ville jeg blitt slaktet. Så jeg måtte bare klare det, gliser Warholm overfor NRK.

I går sørget 21-åringen for enkelt å ta seg videre fra forsøket, og kvalifiserte seg for semifinale uten å måtte dukke helt ned i kjelleren. Men han var klar på at kveldens semi ville innebære en langt hardere kamp om plassene, og 21-åringen varslet at han ville gå «all in».

Les også: Warholm greit videre til semifinale

Det gjorde han også. 21-åringen løp i bane fem i semifinaleheatet, og peppet seg selv opp før løpet blant annet med å smådanse rundt, rope og slå seg selv på kinnene.

Warholm åpnet knallsterkt, og så ut til å leve opp mot favorittstempelet sitt da han stormet over den første hekken.

– Han velger å gå brutalt i åpningen, slo NRK-ekspert Vebjørn Rodal fast.

Holdt unna



Warholm jobbet hardt på, og var i ledelsen over de siste hekkene. På oppløpet kom konkurrentene for fullt, men 21-åringen nektet å gi seg.



En av storfavorittene til å stikke av med VM-gullet, regjernede olympisk mester Kerron Clement, passerte Warholm noen meter fra mållinjen, men nordmannen sikret andreplassen.

Les også: Fryktløse Warholm er Norges største VM-håp - klar gullkandidat

Clement vant heatet på tiden 48,35. Warholms tid ble 48,43 - hans personlige rekord er 48,25.

– Runden gikk som jeg hadde tenkt. Jeg gikk ut veldig hardt, jeg liker å satse alt. Men det ble litt tungt på slutten, sier han.

Etter at samtlige semifinaleheat var ferdigløpt ble det klart at Warholms tid ble den nest beste av samtlige åtte løpere som nå er kvalifisert for finale. Kun Clement løp raskere enn nordmannen.

– Karsten er en råtass. Nå får han sjansen til å løpe en gang til, og det kan bli ganske artig, sier trener og mentor Leif Olav Alnes til NRK.

Saken fortsetter under bildet!

LEDET AN: Karsten Warholm ble nummer to - hårfint slått av regjerende olympisk mester Kerron Clement (til venstre). Foto: , AP

Eventyrlig sesong



At Warholm er en av favorittene til å ta VM-gull i London, er ikke så rart. 21-åringen har levert et par prestasjoner i vår som har blitt lagt merke til - først knuste han verdenseliten under Bislett Games, da han stormet inn til seier på tiden 48,25.

I tillegg til å vinne, satte Warholm også ny norsk rekord, og få dager senere vant han også Diamond League-stevnet i Stockholm.

Les også: Warholm møtte legenden: – Sykt at han vant 122 ganger på rad

En måned etter Bislett-triumfen fulgte 21-åringen opp med å ta gull i U23-EM. Slike prestasjoner blir lagt merke til - og Warholm må dermed pent finne seg i å være en av de store favorittene til å stikke av med en medalje.

Mange spår allerede en gullduell mellom Warholm og heatvinner Kerron Clement. Warholm tror amerikaneren er revansjelysten.

– Han er ikke så gira på å snakke med meg nå. Det blir kanskje verre etter finalen. Vi får se, smiler nordmannen.

PS! Finalen i 400 meter hekk går onsdag kveld.