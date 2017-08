LONDON (VG) I regnværet i London løp Karsten Warholm (21) inn til gull på 400 meter hekk. Gulltårene kom i seiersjubelen.

– Jeg klarer ikke å beskrive det. Det er helt vilt. Jeg har hatt en ufattelig god treningsvinter. Alt har gått på skinner. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Warholm til NRK.

– Det var som å se et spøkelse. Det var helt drøyt. Det var en helt sjuk følelse, sier han om å gå gå over målstreken som verdensmester for første gang før han sendte hjem en hilsen til gulljubelen hjemme i Ulsteinvik

– Jeg elsker dere!

Warholm klinket til fra start og ledet hele veien. Han kom først ut på oppløpet, og holdt unna inn mot mål. 21-åringen kom inn på tiden 48,35 og var 14 hundredeler foran nestemann.

– Tusen takk, London! ropte Warholm da han ble intervjuet på banen etter seieren. Norges sjette verdensmester i friidrett – den første mannlige løperen – jublet svøpt i det norske flagget. Etter hvert kom også vikinghjelmen på i styrtregnet.

Han virket lettere i sjokk da han passerte målstreken og skjønte at han hadde tatt Norges syvende VM-gull gjennom historien.

Yasmani Capello fra Tyrkia tok sølvet, og Kerron Clement fra USA bronse.

– Han er et stort talent. Han gikk ut veldig hardt, sier Clement som var tydlig mest interessert i å snakke om seg selv. Den dobbelte verdensmesteren var fornøyd med bronsen.

– Vi kunne ikke fått noe bedre utfall. Veldig, veldig imponerende. Han «gunnet på». Været var som på en god norsk sommerdag, jublet trener Leif Olav Alnæs, som er «veldig stolt».

– Han er en utrolig imponerende fyr. Han har vært heldig med foreldre, han er utviklingsorientert og jeg er utrolig priviligert som får jobbe med en sånn utøver, sier treneren til NRK.



Var skeptisk



Mannen som herjet på 400 meter hekk på 70-og 80-tallet, Edwin Moses, var meget spent på om Warholm hadde brukt for mye krefter i semifinaleheatet der han fikk nest beste tid bak Clement.

– Jeg sender ham mine gratulasjoner, sier Moses til VG etter gullet. Han møtte gullgutten for første gang under Bislett Games i juni.

– Han løp så aggressivt og jeg trodde han hadde muligheten til å vinne VM, sier Moses.

– Han gjorde alt rett. Han var på offensiven fra første meter, mener Vebjørn Rodal – NRK-eksperten som tok OL-gull på 800 meter for 19 år siden.

– Han gi oss store prestasjoner i lang, lang tid fremover, mener Rodal.

– Det var helt magisk. Kjempegøy rett og slett, sier Amalie Iuel, – som mener Warholm «var helt sjef».

– Det er veldig motiverende å se at at treningskameraten min gjør det så bra. For å være helt ærlig så ble jeg ikke overrasket over gullet. Han har hatt stålkontroll. Jeg så det med en gang at det ville bli gull.

Forventningene var enorme til den norske kometen som har hatt en fantastisk sesong. Han slo regjerende OL-vinner Kerron Clement og resten av verdenseliten på Bislett Games i juni. Der satte han personlig rekord med 48,25, og fulgte opp med sier på Diamond League-stevnet i Stockholm noen dager senere.

Han fulgte også opp med gull på 400 meter hekk i U23-EM, og senere i august er det finale i Diamond League i Zürich.

PS! Sist Norge fikk en medalje i friidretts-VM var da Andreas Thorkildsen tok sølv i 2011. Samme mann vant spydkonkurransen i VM i 2009. I det mesterskapet fikk også kappgjenger Trond Nymark gull – etter at den opprinnelige vinneren ble dopingdømt.

Dette var finalistene på 400 meter hekk:

Karsten Warholm, pers og årsbeste: 48,25

21 år fra Norge. Tidligere tikjemper som satset for fullt på 400 meter hekk etter gjennombruddet i Rio-OL sist sommer. Kan bli første norske medaljevinner i VM siden Andreas Thorkildsen tok sølv i 2011.

Kerron Clement, pers 47,24 og årsbeste 48,03

31 år fra USA. Enorm rutine, og tok sitt første av to VM-gull på distansen for ti år siden – samme alder som Warholm. OL-gull i fjor, og OL-sølv i 2008. Har også to VM-gull, og ett OL-gull på 4x400 meter stafett.

TJ Holmes, pers og årsbeste 48,44

22 år fra USA. Timothy Lamont Holmes har spesialisert seg på hekkeløp i mange år, tross sin unge alder. Vant semifinaleheatet foran Hussein. Satte sin personlige rekord i Sacramento i juli.

Kariem Hussein, pers 48,45 og årsbeste 48,79

28 år fra Sveits. Hans egyptiske far spilte volleyball på internasjonalt nivå. Moren er fra Sveits, der han har vokst opp. Har blant annet gull og bronse på distansen i EM.

Juander Santos, pers og årsbeste 48,59

22 år, fra Den dominikanske republikk. Perset i semifinalen der han løp i heat med Warholm og Clement, og kom til finalen på tid. Hadde pers på 49,43 for litt over et år siden, og har tatt store steg det siste året.

Kemar Mowatt, pers og årsbeste 48,49

22 år, fra Jamaica. Satte pers i Euguene i juni, og endte på fjerdeplass i semifinaleheatet bak Warholm og Clement. Rev den siste hekken, og kan ha mer å gå på.

Abderrahman Samba, pers og årsbeste 48,31

21 år, fra Qatar. Akkurat som Warholm slo han Clement i Diamond League-stevnet på hjemmebane i Doha i mai. Satte sin personlige rekord i mars, og har hatt en lang sesong. Ble nummer to bak Copello i semifinaleheatet.

Yasmani Copello, pers 47,92 og årsbeste 48,24

30 år, fra Tyrkia. Copello representerte tidligere Cuba. Han er regjerende europamester på distansen, og tok Bronse i Rio-OL i fjor der han satte persen på 47,92 i finalen. Clement vant da på 47,73.