Warholm kan vinne historisk dobbel

Ingen har tidligere vunnet 400 meter hekk og 400 meter flatt i ett og samme U23-mesterskap.

Det har Karsten Warholm muligheten til å gjøre noe med denne helgen. Torsdag tok han seg kontrollert videre fra forsøket på 400 meteren uten hinder, før han fredag gjentok bedriften på samme distanse med hinder.

I U23-EM i polske Bydgoszcz, stiller 21-åringen fra Ulsteinvik til start som storfavoritt på 400 meter hekk, hvor han løper semifinale lørdag (klokken 16.09) og en eventuell finale søndag cirka klokken 16.30. Han er i tillegg en av gullkandidatene på 400 meter flatt. Der går finalen cirka klokken 18.35 lørdag.

Doble gullvinnere i u23-mesterskap 1999: Manuela Levorato, Italia, 100 meter og 200 meter

2009: Natalya Popkova, Russland, 5000 og 10 000 meter

2011: Layes Abdullaeyeva, Azerbaijan, 5000 og 10 000 meter

2015: Ali Kaya, Tyrkia, 5000 og 10 000 meter

2015: Rebekka Haase, Tyskland, 100 meter og 200 meter

– Det er ikke noe jeg har tenkt å si noe om utad, men han er en konkurransemann og han sikter høyt, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom til VG.

– Jeg har ikke lyst til å forskuttere noe, men han har nok gode muligheter.

Langdistanseløperen Ali Kaya – som er fra Kenya, men som representerer Tyrkia – er eneste mann som har vunnet to individuelle gull i ett og samme u23-mesterskap. Da på 5000 og 10 000 meter. I tillegg har fire kvinner klart bragden på ulike distanser.

– På hekken bør han ha ganske gode sjanser, men på flatt er det tøffere konkurranse, mener friidrettssjefen.

Se også: Warholm med ny oppvisning: – Gjør som han vil

Dagen etter superløpet på Bislett, møtte en sliten Karsten Warholm pressen før avreise til Stockholm:

Trigges av tett program

Torsdag fikk Tjørhom se at Warholm enkelt tok seg videre til semifinale på 400 meter, med tiden 46.70 – nært to sekunder bak hans personlige rekord.

– Det var et greit løp, han disponerte kreftene greit og hadde full kontroll. Prøvde å gjøre det så billig som mulig, innleder Tjørhom, før han utdyper:

– Det blir et tøft program for ham her, men jeg synes man skal berømme ham for den offensive holdningen hans. Han blir trigget jo av dette.

Også på forsøket på 400 meter hekk var Warholm rundt to sekunder bak sin personlige rekord. Han løper semifinale på 400 meter flatt klokken 17.10 fredag.

Deretter venter en eventuell semifinale på 400 meter hekk lørdag 16.09, før finalen i 400 meter går 18.35. Hekke-finalen løpes søndag 16.28.

Norske gull i u23-EM: 2013: Henrik Ingebrigtsen (5000 m) 2013: Isabelle Pedersen (100 m hekk) 2011: Sindre Buraas (5000 m) 2011: Sondre Nordstad Moen (10 000 m) 2009: Christina Vukicevic (100 m hekk) 1999: John Ertzgaard (100 m)

Også Joachim Sandberg gikk videre til semifinalen på 400 meter hekk, med tiende beste tid i forsøket.

Årets mesterskap er siste mulighet for Warholm til å konkurrere i aldersbestemte mesterskap.

– Det er både en prestasjonsarena for ham, men også et stod hvor han kan lære om ting som kommer senere, mener Tjørhom.

Siden det første U23-mesterskapet gikk av stabelen i 1992, har Norge vunnet seks gullmedaljer (se egen faktaboks).

Tjørhom vil ikke måle årets tropp opp mot de tidligere norske U23-troppene.

– Det jeg kan si er at alle som er her har klart kravet inneværende år og alle er her på kvalifisert grunnlag. Det er en spennende tropp. Vi har de som kan kjempe helt i toppen, og noen som ikke er så erfarne og kanskje ikke har det nivået inne.

– Utover Warholm, hvem kan vi forvente å se kjempe om topplasseringer?



– Jonathan Quarcoo på 100 meter. Planen hans er å løpe både 100 og 200, så han har litt å henge fingrende i her nede han også. Men han er jo en spennende utøver, som har vist i år at han har et godt nivå inne, sier Tjørhom.

Quarcoo løp tok seg enkelt videre fra både forsøk og semifinale torsdag. Han løp fjerde raskest av samtlige i semifinalen med ny personlig rekord, 10,26.

Quarcoo løper finale fredag 16.30.