Karsten Warholm (21) skal virkelig få testet seg på 400 meter hekk på Bislett 15. juni. Og på tribunen sitter legenden Edwin Moses (61), som fortsatt har stadionrekorden på øvelsen.

– Skal han være der?! Jeg har jo studert ham enormt mye på video, og han er en legende rett og slett. Jeg bruker teknikken hans nesten som en lærebok, sier en strålende fornøyd Warholm når VG forteller ham hvem som er æresgjest på årets Bislett Games.

Edwin Moses Edwin Moses: * Amerikansk, født 31.august 1955 (61 år gammel) * Har satt fire verdensrekorder på 400 meter hekk. Den siste i 1983 på tiden 47,02. * Tapte ikke et eneste av 122 løp i perioden 1977til 1987 – ni år, ni måneder og ni dager. * Sikret seg OL-gull i 1976 og 1984. Var ikke med i Moskva i 1980 på grunn av boikott. Tok bronse i Seoul i 1988. * Tok VM-gull i 1983 og 1987. * 17. juli 1979 vant han på Bislett med tiden 47,67. Det er fortsatt stevnerekord.

Moses er mannen som herjet i øvelsen 400 meter hekk på 70- og 80-tallet. Amerikaneren var uslåelig, og vant 122 løp på rad mellom 1977 og 1987. Han har OL-gull fra Montreal i 1976, og Los Angeles i 1984 i tillegg til bronse i Seoul fire år senere. I tillegg tok han VM-gull i 1983 og 1987.

Moses har også fortsatt Bislett-rekorden på øvelsen, satt i 1979, med tiden 47,67. Nå får han se Warholm i aksjon mot regjerende OL-mester og fire ganger verdensmester Kerron Clement, regjerende Europamester Thomas Barr, og både sølv- og bronse-vinnerne fra Rio er med.

Håper å møte helten



Stevnegeneral Steinar Hoen har satset tung på at det norske stjerneskuddet skal få muligheten til å skinne på 400 meter hekk. Feltet på åtte mann er knallsterkt, og det blir et helt spesielt historisk sus over det hele når Moses er på plass på tribunen.

– Han løste løpene sine så ekstremt bra, og det at det begynner å bli en del år siden gjør ikke prestasjonen mindre. Jeg må nesten prøve å få tatt en prat med ham. Jeg prøver å suge til meg det meste når det gjelder kompetanse og kunnskap, så det er nok litt å hente der også, sier Warholm.

– Det er en Diamond League-øvelse, og da har jeg fått mer spillerom til å hente solide navn. Skulle Karsten finne på å vinne den greia her, så vil han få sitt definitive gjennombrudd. Da vil de aller fleste i Norge også vite hvem han er, sier Hoen til VG.

– Mener du virkelig at han har vinnermulighet?

– Ja, det mener jeg. Hvis han er i form til å sette ny personlig rekord, så kan han ta alle her. Sesongåpningen har ikke vært all verden for mange av de andre. Kerron Clement og de to kenyanerne har trent hardt for være i form til VM i august. Jeg har sett flere av disse i Doah og Shangai, og det sier meg at det umulige ikke er umulig, utdyper Hoen.

VAR USLÅELIG: Det gikk nesten ti år uten at noen kunne slå Edwin Moses. Her er han på vei inn til OL-gull i Los Angeles i 1984. Foto: , AP

Slo igjennom i fjor



Warholm fikk sitt definitive gjennombrudd i fjor da den tidligere tikjemperen satset på 400 meter hekk, og leverte norsk rekord på 48.49 i Rio-OL, og ble til slutt slått ut i semifinalen. Nå har han og trener Leif Olav Alnes lagt treningsgrunnlaget for nye steg mot toppen, og han imponerte stor med å tangere verdensrekorden på 300 meter hekk innendørs i Tampere i februar.

Karsten Warholm Karsten Warholm * Fra Ulsteinvik, født 28.februar 1996 (21 år) * Ble ungdomsverdensmester i mangekamp (åtte øvelser) i 2013. * Har NM-gull i flere løpsøvelser, deriblant 400 meter og 400 meter hekk. * Satset på 400 meter hekk i fjor, og fikk sitt store gjennombrudd i OL med tiden 48,49, som er norsk rekord. * Har også norsk rekord på 400 meter med 46,10.

– Jeg er i rute. Treningen har gått veldig bra, og jeg har fokusert veldig mye på de første åtte hekkene. Derifra og inn handler det meste om å overleve. Da må jeg slåss hele veien, kjøre mitt eget løp og holde hodet kaldt. «Plan success and handle failure» er mottoet mitt, sier Warholm.

– Hva er success, og hva er failure?

– Failure er å bomme totalt, løpe rett i en hekk og ta «ei kråke». Suksess må være å prestere en tid mot det jeg gjorde i fjor, eller kanskje litt bedre. Topp tre-fire-fem må være bra.

– Det er veldig gode muligheter for at det kan bli ny personlig rekord når jeg løper i det feltet her, legger Warholm som trolig sesongåpner utendørs ved å løpe 400 meter i Florø 10. juni.

21-åringen er stinn av selvtillit, og har ikke vært redd for å stikke seg frem. At han er et av de mest spennende profilene i norsk friidrett på noen år later ikke til å tynge ham noe særlig.

– Jeg har vært offensiv, og må stå for det jeg har sagt nå. Men jeg synes Steinar har vært tøff med meg. Det er nesten så han må hoppe litt høyde på Bislett selv for å ta litt av smellen, sier Warholm og ler.

KOMMER TIL OSLO: Den regjerende OL-mesteren Kerron Clement poserer med gullet i Rio. Nå løperhan på Bislett, og har VM i London i august som sesongens store mål. Foto: Damien Meyer , AFP

Disse åtte løper 400 meter hekk på Bislett Games 15. juni:

Karsten Warholm, 21 år fra Norge

• Bronse i lag.-EM i Tallin på 400 meter. VM-gull i åttekamp for ungdom i 2013. Personlig rekord: 48,49.

Kerron Clement, 31 år fra USA

• Olympisk mester i Rio, og har fire VM-gull (to individuelle). Personlig rekord: 47,24.

Boniface Mucheru Tumuti, 25 år fra Kenya

• Tok sølv på distansen i Rio. Personlig rekord: 47,78.

Nicolas Kiplagat Bett, 24 år fra Kenya

• Tok VM-gull i Beijing i 2015. Personlig rekord 47,79.

Yasmani Copello, 30 år fra Tyrkia/Cuba

• Vant øvelsen på Bislett i fjor, og tok bronse i OL i Rio, og EM-gull i 2016. Personlig rekord: 47,92.

Thomas Barr, 24 år fra Irland

• Vant semifinaleheatet til Warholm i OL, og endte på fjerdeplass i finalen. Personlig rekord: 47,97.

Rasmus Mägi, 25 år fra Estland

• Ble numer seks i Rio, og tok EM-sølv i 2014. Personlig rekord: 48,40.

Kariem Hussien, 28 år fra Sveits

• EM-gull, og EM-bronse i 2016. Personlig rekord 48,45.