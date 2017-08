Warholm ber om «hjelp»: – Vil ikke bli en slitsom type

LONDON (VG) Det koker rundt verdensmester Karsten Warholm (21), og det er ikke bare nordmenn som er opptatt av Norges nye idrettshelt.

«Alle» vil ha en bit av Warholm etter at han brukte 48,35 sekunder på 400 meter hekk i regnværet onsdag kveld. Tiden var nok til å sikre gullmedalje.

Prestasjonen, i tillegg til feiringen og gledesscenene etterpå, bidro til at Warholm ble en publikumsyndling i London.

Les også: Her feirer Warholm gullet med kjæresten Oda



Og hjemme i Norge koker det. Petter Northug er blant dem som hyller den nye nasjonalhelten.

Northug: – Karstens ene gull overgår mine 13

– Du var opptatt etter seirene på Bislett og i Stockholm at du måtte «holde deg nede» – hvordan tenker du nå?

– Det blir enda viktigere enn før. Jeg liker meg best nede på jorda. Jeg tror det er viktig. Jeg har inntrykk av at det funker for alle. Jeg vil ikke bli en slitsom type, og har ikke lyst til å være en slitsom type. Jeg vil være den jeg er, sier Warholm til VG.

Les også: – En fordel at jeg er ung, så ingen slakter meg

Under medaljeseremonien fikk Warholm voldsom jubel fra det engelske publikum, til tross for at arenaen var langt fra fullsatt da friidrettspresident Sebastian Coe hang gullmedaljen rundt halsen på den norske stjernen.

Les også: Karsten samlet Norge til et rike

Etterpå bar det i BBCs store TV-studio på arenaen der han ble intervjuet.

– Ber du om hjelp fra noen rundt deg til å holde deg på jorda?

– Jeg får mye hjelp, spesielt av kona til Leif Olav (treneren). Hun er veldig hjelpsom der. Kompisene mine også, jeg får god hjelp, slår Warholm fast.

Her får Warholm gullmedaljen av Coe: – Fantastisk, og litt mindre press

Han har fulgt minimalt med på koket i sosiale medier og norske nettsteder, men sier til Aftenposten at han har sett litt:

– Jeg fikk med hekkevidoen til VG og «barisbildene», fordi de er jeg veldig glad i å se på. Jeg vet nesten ikke i hvilken ende jeg skal begynne. Det begynner å bli ganske massivt, sier Warholm.